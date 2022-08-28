يعانى الانسان في الجو الحار، فيتأثر مجهوده كلما اشتدت الحرارة، وتقل طاقته التي تحترق بسبب الحر الشديد، وتزداد تأثيره عند الأطفال والمرضى وكبار السن.

وهناك من يستاء من شدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، لأنه الجو الحار يؤدي ارتخاء العضلات ويؤثر على مناعة الجسم، ويمكن أن يكون في أكثر عرضه للتعرض إلى ما يسمى بـ ضربة الشمس، أو الجفاف الشديد، والشعور بالصداع التعب والإرهاق، وأحياناً قد يؤدي إلى الإغماء إذا لم يتحمل الجسم شدة الحرارة.

هناك حديث عن شدة الحر يقال فيه: "كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك , وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات".

أدعية الجو الحار

لا اله إلا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من حر هذا اليوم وحر نار جهنم.

اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يارب العالمين.

اللهم اجعلنا ممن يمشي علي الصراط سريعا فينجو من حرها ولهبها الى جنات النعيم.

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همى ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقنى من حيث لا احتسب يارب.

اللهم نجنا من لفح جهنم وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم اجرنا من هذا الحر الشديد واجرنا من نار جهنم والطف بنا يارب فنحن ندعي لك ونرجو الإجابة منك.

ماذا يقال عند الحر الشديد؟

أكثروا من قول اللهم أجرني من حر جهنم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادى استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته.

دعاء لمن يعمل تحت الشمس

اللهم خفف شمس الظهيره على عمال النظافة ومن يعملون تحت أشعة الشمس الحارقه اللهم كن في عونهم وخفف عليهم تعبهم، اللهم آمين.

دعاء سيدنا محمد إذا اشتد الحر مكتوب

قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم":«إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته».

كان دعاء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ما يكره يقول: "الحمد لله على كل حال"، وإذا رأى ما يحب يدعو: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة؛ فَشِدّة الحر من فيح جهنم".

دعاء الحر الشديد

اللهم هون حرارة شمسك علي الساعين بأرضك قاصدين حلال رزقك

اللهم بقدر حرارة الجو برد على قبور موتانا وموتى جميع المسلمين بماء الجنة

لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته".

دعاء المريض في الحر الشديد

اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قِنا شر هذا الحر واحمنا منه ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم.

كما روي أبي هريرة عن الحر الشديد، أن النبي «صل الله عليه وسلم» قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسَين نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير». رواه البخاري ومسلم.

دعاء الصائم فى الحرالشديد

اللهم خفف عناء الحر على من خرج طلبًا للرزق.. وأعنهم على الصيام". والصوم من العبادات الشاقة والصعبة علي المسلم، إلا أنها تبعده عن النار وتقربه من الجنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.

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