دعاء السفر للاهل، دعاء السفر،دعاء المسافر لنفسه، دعاء السفر استودعكم، دعاء السفر قصير، دعاء السفر لاولادي، الدعاء المستجاب في السفر، دعاء السفر مكتوب، دعاء تحصين المسافر، دعاء الرجوع من السفر،دعاء السفر للاخ، دعاء السفر للحبيب،هل صحيح ان دعاء المسافر مستجاب؟ متى يتم قراءة دعاء السفر؟ ماذا يرد على من قال استودعكم الله؟ فضل دعاء السفر، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

دعاء السفر يعد ركن من أركان السفر لأنه ترديد الأدعية وذكر الله ليوفقنا الله إلى ما نتمناه من خير وإلى وجهتنا آمنين سالمين، لذا يتحصن المسلم عند السفر من خلال دعاء السفر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

دعاء السفر للاهل

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني استودعتك، اختي وعائلتها في سفرهم فأحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم سهل امورهم واكتب لهم التوفيق يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه، اللهم احفظ لي اختي أينما وطئت.

دعاء السفر

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، والخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم احفظني بحفظك يا أرحم الرحمين اللهم ارحم ضعفي وتولني ولاتكلني الى نفسي طرفة عين.

اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وشمالي لا اله الا الله توكلنا على الله.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء فما دمت في طريق سفر فأنت تتعرض الى نفحات رحمته.

اللهم انت الصاحب في السفر اللهم انت الحبيب في السفر اللهم وفقني لمافيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري يارب العالمين رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم قر عيني بعودتهم اللهم ابعد عنهم وعثاء السفر وكأبة المنظر وسؤ المنقلب اللهم احفظ جميعا تقبل الله طاعتكم.

دعاء المسافر لنفسه

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة.

الله خير حافظ.

اللهم أنت الصاحب في السفر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهو خير حافظ وهو ارحم الراحمين، رب وفق احبتي وبلغهم آمالهم يا رب.

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

دعاء السفر استودعكم

روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر كبَّرَ (ثلاثاً) ثم قال: {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ}.

دعاء السفر قصير

اللهم إن لي مسافرًا حصنت قلبه ونفسه وعافيته باسمك من كل شيء يؤذيه ويضره اللهم إني أستودعتك "الاسم" حبيبي فاحفظه بحفظك واجعل له توفيقًا وتيسيرًا وتسهيلًا يلازم دربه توصل بسلامه، اللهم إن لي شخصًا غاليًا مسافرًا أستودعتك إياه وأنت الكريم الذي لاتضيع ودائعه اللهم احفظ "الاسم" بعينك التي لا تنام.

دعاء السفر لاولادي

اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته واستكان لهيبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم فرح بهم نبيك المختار وأعل بهم المنار وأهدهم لما تحبه يا غفار، اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال، من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك، عمن سواك ولا تولهم وليا سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء.

اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم اللهم آت نفوسهم تقواها وزكّها أنت خير من زكاها وألهمهم رشدهم اللهم اجعلهم أبراراَ أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم أشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناَ لي، :اللهم واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وأجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم جنبهم الزنا واللواط والخمر والمخدرات، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والأسرار وأهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشداً، اللهم منَ على ببقاء أولادي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، اللهم أمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِ لي صغيرهم وقوِ لي ضعيفهم اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.

اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته واستكان لهيبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم فرح بهم نبيك المختار وأعل بهم المنار وأهدهم لما تحبه يا غفار، اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال، من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك، عمن سواك ولا تولهم وليا سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء.

اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم اللهم آت نفوسهم تقواها وزكّها أنت خير من زكاها وألهمهم رشدهم اللهم اجعلهم أبراراَ أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم أشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناَ لي، :اللهم واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وأجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك

الدعاء المستجاب في السفر

أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي روايه وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت».

يستحب أن يقول المسافر للمقيم عند سفره: «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه».

دعاء السفر مكتوب

عن ابنِ عمر رَضِيَ اللَّه عنهما: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلى سفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ».

عن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

دعاء تحصين المسافر

اللهم أن لي مسافرًا لا أرى حياتي من بعده فحفظه لي بعينك التي لاتنام، اللهم إني أستودعتك إياه فجعله في ودائعك التي لاتضيع، اللهم إنك وهبت لي «وقل أسماء البنات والأولاد» من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض، اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

دعاء الرجوع من السفر

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

كانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا قَفَل مِنَ الحجِّ أَو العُمْرَةِ كُلَّما أَوْفى عَلى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَد كَبَّر ثَلاثًا، ثُمَّ قال: «لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه » متفقٌ عليه.

وعن أَنسٍ رَضي اللَّهُ عنهُ قال: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، حَتَّى إذا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ قال: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فلمْ يزلْ يقولُ ذلك حتَّى قَدِمْنَا المدينةَ» رواه مسلم.

دعاء السفر للاخ

اللهم إن لي مسافر عزيز وغالي على قلبي يا رب، احفظ لي أخي بعينك التي لا تنام.

ربي وكلتك أمر أخي في سفره فكن له خير حافظاً وخير معين وأوصله إلينا بالسلامة والغنيمة وباعد بينه وبين الهم والحزن والمخاوف.

يا رب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل رحمتك ولطفك رفيقاً لأخي في سفره اللهم سهل له ولا تعسر عليه وهون عليه غربة السفر ووحشته وأعطه ما يريد.

ربي إن لي أخ مسافر تحبه روحي استودعتك إياه يا رب واحفظ لي بعينك التي لا تنام.

اللهم هذا أخي وحبيبي مسافر اجعله بين يديك وأحفظ عليه دينه وأمانته وخواتيم أعماله ورده لداره ولأهله ولأحبابه سالماً غانماً، اللهم أمين.

اللهم إن أخي مسافر وبعيد عن عيني و تحت عيناك فاحفظ لي أنت خير حافظ يا الله.

ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شي واخشي عليه من ضرر يمسه، اللهم استودعك اخي وجنودنا البواسل بعينك التي لا تنام ترجع بالسلامة يا رب.

ربي احفظ لي مسافر اخشى ان يصيبه ضرر، اللهم اني استودعتك اخي فاحفظه يا رب.

دعاء للاخ السند اللهم افتح لأخي أبواب الخير و التوفيق و التيسير في هذا الصباح. بأسمائك الحسنى كلّها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لأخي وترحمه.

دعاء السفر للحبيب

اللهم أن لي مسافرًا لا أرى حياتي من بعده فاحفظه لي بعينك التي لا تنام، اللهم إني أستودعتك إياه فجعله في ودائعك التي لا تضيع، اللهم إنك وهبت لي إياه من غير حول مني ولا قوة فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة.

اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم أحفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم أجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياة وأغردهم عيشة، اللهم اغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

صور دعاء السفر

هل صحيح ان دعاء المسافر مستجاب؟

نعم دعاء المسافر مستجاب، يعتبر السفر من أسباب استجابة الدعاء وقد ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن دعاء المسافر مستجاب، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "«ثثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود[1]، والترمذي[2]، وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود: على ولده".

متى يتم قراءة دعاء السفر؟

يتم قراءة دعاء السفر عند بداية السفر أو الركوب مباشرة.

ماذا يرد على من قال استودعكم الله؟

استودعكم الله من أشهر الكلمات الطيبة التي يمكن الرد بها على استودعتك الله ما يلي: نلتقي على خير إن شاء الله، اللهم آمين سلمت لي.

فضل دعاء السفر

فضل دعاء السفر حماية المسافر من كل مكروه وذلك بالدعاء لتيسير اموره وتحصينه من وسوسة الشيطان خلال السفر وذلك عن طريق ذكر الله.

فضل دعاء السفر أيضاً تيسير امور المسافر وتسهيلها.

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