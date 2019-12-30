أدعية السنة الجديدة 2020

يوم واحد ويفصلنا عن قدوم السنة الجديدة 2020 والتي ستبدأ معها الاحتفالات التي تعم كافة أرجاء العالم المختلفة،وفي هذا المقال نقدم لكم بعض من الأدعية للسنة الجديدة 2020:

- سنة جديدة اللهم إجعلها لي ولكم بداية لكل فرح وخير ورزق.

- اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا، وتعفو عنا، وأن تُبارك لنا في أيامنا القادمة، و تصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا.

- اللهم إنا نستودعك عام مضى من أعمارنا بأن تغفر لنا وترحمنا وتبارك لنا في أيامنا القادمة، اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا عدوًا إلا أهلكته.

- اللهم اجعل هذا العام عامًا للمغفرة، والعفو، والغفران، والهداية، والشفاء، والرحمة، واستجابة الدعاء، إنك على كل شئ قدير.

- اللهم بدل أحوالنا إلى أحسنها في هذا العام، وأعنا فيه على حسن عبادتك، وطاعتك.

- اللهم بلغنا العام الجديد وأنت راضٍ عنا.

- اللهم اكتب لنا في هذا العام توبة، ونسألك ألا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا رجاء، ولا يرد لنا دعاء، واحفظ أحبتنا، وييسر لنا كل أمر عسير، وارزقنا الصبر على ما جرت به المقادير، يا لطيف ألطف بنا.

- اللهم يا محول اﻷحوال حول حالي إلى أحسن اﻷحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال أسأل الله أن يبلغكم العام الجديد وأنتم، أسعد حالا ، وأريح بالا .

- اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها٫ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

- ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

- اللهُم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

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