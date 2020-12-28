أيام قليلة وتهل علينا سنة ميلادية جديدة يأمل فيها الناس كل الخير والسعادة وتحقيق الأمنيات والأحلام ووسيلتهم في ذلك هي الأخذ بالأسباب مع الدعاء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ].

أدعية السنة الجديدة 2021:

يارب أنت الكريم ونحن الفقراء إلى رحمتك، فأنظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدًا في هذا العام اللهم إنا نسألك من جودك أن تجعل لنا من الفرح نصيبًا مع بداية هذه السنة، مع بداية عام جديد يا الله ارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء، اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف.

إلهى قد مددت إليك يدى راجيًا أن تجعل هذا العام راحة من كل تعب، وجلاء من كل حزن.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر اللهم لا تجعل لنا في هذا العام دعاء إلا وقد أثلجت صدورنا باجابة دعوته.

ربي اجعل هذا العام مغفرة لكل مذنب وهداية لكل عاص وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهم إنا نسألك في هذا العام أن تتحقق أمانينا وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه واجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري, وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي.. وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك؟ أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي عملي.. وتقبل حسناتي

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم مصرِّف القلوب والأبصار، صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا.. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى.. وأستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك، يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

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