تكرار الدعاء في جميع الأوقات يجعل النجاح والتوفيق صديق المسلم، وخاصة في فترة الصباح التي يتضرع فيها العبد إلى ربه من أجل توفيقه في يومه وإبعاد الشر عنه خلال يومه، فما هي أدعية الصباح مستجابة؟

أدعية الصباح مستجابة

اللَّهُمَّ يا رب اجعل هذا الصباح خيراً لا يضيق لنا فيه صدرٌ ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر، عليك توكلنا وإليك المصير.

من أدعية الصباح مستجابة، اللَّهُمَّ إني أعوذ بكَ من جهدِ البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَماتَةِ الأَعْدَاءِ. رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري في الصحيح.

اللَّهُمَّ يا رب إني أصبحت منك في نعمةٍ وعافية وستر، فأتمم نعمتكَ عليَّ وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

اللَّهُمَّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.

اللَّهُمَّ يا رب في هذا الصباح افتح لنا أبواب رزقك الواسعة واكتب لنا الرزق الحلال، وأبعد عنا الحرام.

اللَّهُمَّ يا رب اكتب لنا خير هذا الصباح وخير ما بعده، اللَّهُمَّ استجب لدعوانا وآمن روعانا وثبتنا على دينك وأبعد عنا كلَّ ما يغضبك، وأنت الغفور الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله، حسبي الله ونعم الوكيل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

أدعية الصباح والرزق

يا رب يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضات فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء.

اللهمّ يا رب يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه ، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

يا رب، يا الله أدعوك بعزتك وجلالك ، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي امرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم في هذا الصباح يا رب سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـ ارزقها الثبات والراحة.

أدعية صباحية للأحبة

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله.

اللهم يا رب افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهم صبّح أحبتى بما يسرّهم، وكفّ عنهم ما يضرّهم، ويسّر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك.

أدعية الصباح قصيرة

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

يا رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

ادعية صباحية للواتس اب