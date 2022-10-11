أجمل عبارات صباح الخير، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، هدوء الصباح وصوت العصافير نعمة ربانية، أكرموا من تحبوُن بكلمات جمَيلة، وأفعال أجمَل، فالحياة قصيرة ونحن مجرد زوار راحلون، علينا ترك ذكرى جميلة وراءنا.

أجمل عبارات صباح الخير

صباح الخير للجميع.

صباح الخير والإحساس والطيبة.

بداية يوم جديد، أتمنى لكم صباح ملىء بالخير والسعادة وراحة البال.

صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.

للصباح نكهة لا أشعر بها إلّا عندما ترى عينيك نور الصباح، فصباح الخير يا شمسي.

صباح القلوب النّظيفة، صباح يتقبّل الله فيه عملك، ويشرح صدرك ويزيل همّك.

صباح الحب والعهود.. صباح الفل ودِهن العود.. صباح الورد لأحلى قلب بالوجود.

لا شيء أجمل من إشراقةِ صباحٍ هادئ، يقول لك فيه من يُحبك صباح الخير، فيغدو الصباح صباح الخير والحب والأمل والهدوء والنشوة وكل الأشياء الجميلة.

تفقد الصباحات لونها الزاهي إن لم أبدأها بـ"صباح الخير على عيونك" يا كل ألوان هذا الكون.

صباح الخير والإحساس، على قلبك يا ست الناس، يا أغلى كنوز الكون..وقلب مثل الألماس.

صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.

يبدأ صباحهم عندما تشرق شمسهم وتعلو في السماء، أمّا صباحي فلا يبدأ إلّا عندما يتفتح ورد عينيك الناعستين، فصباح الخير يا كل الخير.

مع أنفاس هذا الصباح أتمنى لك خير العطايا، وسعة الرزق، ولباس العافية.

الصباح لا يتغيّر.. ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل.. عطّر الله صباحكم برضاه.

صباح المنجا والأناناس.. صباح مَخصوص لأعز الناس.. صباح مَكتوب بماء الألماس.

صباحك أبيض مطرّز بزهوره، عسى ربي يبارك يومك ويهديك دوم من نوره.

صباح الأمل والبدايات الجميلة التي تعلنها شمس اليوم الدافئة، وزهوره الربيعية التي تشبهك.

صباحك نرجس وعنبر.. صباح أحلى من السكر.. صباح العطر والكادي.. صباحك مِسك ومبخر.

صباح الحب والإحساس، صباح مكتوب بماء الماس، صباح مخصوص لأعزّ النّاس.

صباح الخير لأحلى طير.. صباح الحُب لأطيب قلب.. صباح الهنا لعمري أنا.

الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تشعر به إلّا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت أجواء روحك بنقائه وهدوئه.

يا صباح الأماني والفجر الجميل على حِلو المعاني والشوق الأصيل.

أسعد الله صباحك بخير هو رضاه، ومتّعك بالسعادة فيما شاء وقضاه.

أجمل الوجوه في الصباح ليست أحلاها خِلقة.. وإنما أكثرها ابتسامة صباحكم مبتسماً.

كم أذهَبَ الصباح من هَم، وكم أوقَظَ من فرح، وكم سَعدنا بنسماته اللّطيفة، وكم أشرق القلب فيه بذكر الله.

أنا وعبير الورد ونسمة البرد نقول: صباح الورد يا ورد.

أحلى صباح لساكن القلب والرّوح.. شوفتك تكحل العين وتداوي الجروح.

اللهم في هذا الـصباح ارزقنا خير الدنيا ونعيمَ الآخِرة ويسّر لنا كل أمر نخاف تعسيره.

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك.. تصبّح عليك وتقول يا عسى الخير دربك.

صور صباح الخير صور صباحية مكتوب عليها صباح الخير

عبارات صباح الخير تويتر

من أجمل عبارات صباح الخير، صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلماً يلامس عنق السماء، صباح الخير لكل أمنية ترفرف في صدرالتفاؤل وتروى بالدعاء، صباح الخير.

وعلى كفّ الصَباح تنبت الروح بأمرِ ربّها وبه تستعين صباح الخير للمُقبلين على الحياة بكلّ تفاؤل وروح حلوهه.

عندما تستيقظ من النوم ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن.

صباح الخير لأفراحنا الصغيرة لضحكاتنا ولكل الأشخاص الذين جعلوا حياتنا أجمل.

من لا يحس بقيمتك وأنت موجود ما هو بناشد عنك لا صرت غايب حاول تفرق بيض الأيام والسود يا قلب ما كل الحبايب .. حبايب اللي يبيك يجيك لو دونك قيود يكسر على شانك خشوم الصعايب واللي يبي فرقاك لو دربك ورود ما جاك لو إنك من أدنى القرايب.

صباح الخير لأفراحنا الصغيرة لضحكاتنا ولكل الأشخاص الذين جعلوا حياتنا أجمل.

من عبارات صباح الخير تويتر، ثق بأنك لن ترتتفع إلا إذا إنخفضت لله ساجداً.

الثقة بالله حبلٌ لا ينقطع، وهو نعيم حياة، وطمأنينة نفس، وقرّة عين، هذه من عبارات صباح الخير تويتر.

صباح أنيق للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح.

ولنا في الصباح حياة تنبض بالجمال تتجدد فيه أنفاسنا لخالقها بك اللهم أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

صباح الخير لأفراحنا الصغيرة لضحكاتنا, ولكل الأشخاص الذين جعلوا حياتنا أجمل.

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