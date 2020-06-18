إن أجمل الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير والبركة، وهناك العديد من أدعية المغفرة في السنة النبوية، وفيما يأتي أدعية بعد صلاة العصر‎:

- أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذي لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، الرَّحْمنُ الرَّحيمُ ، ذُو الْجَلالِ والإكْرامِ ، وَأَسْألُهُ أنْ يَتُوبَ عَليَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَليلٍ خاضِعٍ فَقيرٍ بائِسٍ مِسْكينٍ مُسْتَجيٍر لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعَاً ولاضَرّاً ، وَ لامَوْتاً ولاحَياةً وَ لا نُشُوراً .

- اللّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، وَ مِنْ صَلاةٍ لا تُرْفَعُ ، وَمِنْ دُعاءٍ لا يُسْمَعُ .

- اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، والرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ .

- اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ " 1 .

أدعية لتهذيب النفوس