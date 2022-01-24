كل شخص منا لديه أمنيات وأحلام يركض خلفها ويتمنى أن تتحقق،إن الأمنيات لا تنتهي أبداً عند كل شخص منا، البعض يرغب في الزواج، والبعض يرغب في الذرية الصالحة والبعض يتمنى المال الكثير أو النجاح في العمل وغيرها الكثير من الأمنيات المختلفة التي تختلف من شخص إلى آخر.

أدعية تحقق الأمنيات المستحيلة

اللهم رضني بما قضيت.. وعافني فيما أبقيت.. حتى لا أحب تعجيل ما أخرت.. ولا تأخير ما عجلت

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يارب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلاً غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

اللهم بحق العرش ومن علاه وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيـت ومن بنـاه، وي اسآمـع كل صـوت يا جآمع كل فـوت ويابارئ النفوس بعد الموت آتـني فرجًا من عندك بشهادة أن لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك.

اللهم يا حى يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من أمه وأبيه.

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

دعاء معجزة يحقق المستحيل

اللهم ارني عجائب قدرتك في تحقيق ما اتمنى عاجلاً ليس بآجل بحق قولك للشئ كن فيكون قل لامنيتي كن فتكون يا ربّ العالمين ولأمنية من أوصل هذا الدعاء يالله اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك و عظمتك و قدرتك يا ربّ واجبر قلب من أوصل لي هذا الدعاء.

دعاء تحقيق الأمنيات بعد صلاة الفجر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي.

دعاء نزول الثلج

أدعية تسهيل الولادة وفتح الرحم