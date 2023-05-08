وردت الكثير من الأدعية عن التي تزيد من إشراقة الوجه وتصفي الوجه من الحبوب، وفيما يأتي بعض هذه الأدعية:

أدعية تزيد من إشراقة الوجه

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت،بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيضها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وأرحم ضعف قوتي،وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي ، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

من أدعية تزيد من إشراقة الوجه، اللهم يا نور السموات والأرض، يا عماد السموات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم يا رب إني أسألك ، أن لك الحمد، لا إله أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره.

دعاء لجمال الوجه مجرب

من دعاء لجمال الوجه مجرب، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم يا رب أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم يا رب لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

اللهم يا رب إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة أرحمني برحمتك.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم يا رب إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما ، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

اللهم استر عورتي وأقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ، ولا تجعلني من الغالين.

دعاء لتصفية الوجه من الحبوب

إلهي يا رب أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار. يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم أني أسلمت وجهي إليك ولا حول ولا قوة لي إلا بك وإليك أشفيني ونجيني بفضلك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّي ما أنا فيه. اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد .. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها.. وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك. اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس يا رب اشفي وخفف عن امي ألمها ورد إليها عافيتها.

دعاء لجمال الوجه والجسم والشعر

اللهم إنك رب السموات والأرض، فرزقني بهبتك وسط جميع خلقك، واجعل القرآن العظيم رفيقا لي في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقني المحبة في قلوب الناس أجمعين يارحمان يارحيم، برحمتك نستغيق، اللهم جعلني من المقبولين عندك وعند سائر الخلق، وأبعد عني شر الخلق، وجعل خير خلقك رفقة لي في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

آيات قرآنية لزيادة الجمال

قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذاتين.

تعرف في وجوههم نضرة النعيم

وجوه يومئذ ناعمة

الله نور السماوات والارض

هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورًا

وأشرقت الارض بنور ربها

الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

وزيناها للناظرين

وجوه يومئذ ناضره

يوم تبيض وجوه

وجوه يومئذ ناعمة

فلما القو قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين

دعاء البياض