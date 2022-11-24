هناك العديد من الأدعية التي تزيد من جمال الوجه وبياضه وتجعله كالبدر في ليلة تمامه التي وردت في السنة النبوية، وفيما يأتي بيان لبعضها:

أدعية تزيد من الجمال

ورد العديد من أدعية تزيد من الجمال، وفيما يأتي بيان لبعض هذه الأدعية:

قل اللهم يامن زينت الأشياء زين صورتي لدى خلقك أو تسمى أحدا معينا اللهم يامن أبدعت في الأشياء وذكرت القبول في القرءان فاجعلني مقبولاً في أعين خلقك اللهم نورني بالأنوار حتى يتعجب الصغير والكبير.

اللهم البسني المهابة والمحبة بما تشاء وكيف تشاء وبالطريقة التي تشاء اللهم ازرع نورا في عيني لا يفارقني من نظر إلى اللهم ازرع حلاوة اللسان على لساني حتى لا يملني من احدث اللهم أنت القوي فأجعلني قويا بالمحبة اللهم سخر لي خلقك كما سخرت كونك لخلقك.

أدعية تزيد من نضارة الوجه

اللهم إني أسالك بالعرش وعظمته وبالكرسي وسعته والميزان وخفته والقلم وسرعته واللوح وعرضته والصراط وقته وجبريل ووحيه وميكائيل وأمانته وإسرافيل ونفخته وعزرائيل وقبضته ورضوان وجنته ومالك وزبانيته وآدم وتوبته وشيت وهيبته وإدريس ورفعته وصالح وناقته ونوح وسفينته وهود وذريته وإبراهيم وخلته ويوسف وكربته ويعقوب وحسرته وشعيب ونبوته وهارون ووحشته وموسى وآياته وداوود وقعدته وسليمان وحكمته ودانيال ومملكته والخضير وسياحته وعيسى وهيبته ويونس ودعوته وزكريا وعفته وأيوب وبليته ولوط وخشيته وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته وعلى وشجاعته والحسن وقتلته.

ربي وعقدت عني الحد والحديد والبأس الشديد وكل إنسان عنيد والجن على التأكيد وكل شيطان مريد عقد عني جميع أنواع أسلحة أعدائي، زجروا ورجعوا في أعينهم فرق الله جمعهم صم بكم عمي فهم لا يتكلمون ولا ينطقون إلا بخير أو يصمتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم.

دعاء لزيادة جمال الوجه

اللهم ألف بيني وبين الخلائق كلهم أجمعين كما ألّفت بين آدم و حواء، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء، وكما ألّفت بين سيدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين أله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله، وكما ألّفت بين يوسف و زليخا قد شغفها حبّاً إنا لنراها في ضلال مبين.

بسم الله العزيزِ المُعتزِ بِعلو عِزِّهِ عزيزاً وكلُ عزيزٍ بعزةِ اللهِ يعتزون، يا عزيزُ تعززتُ بعزتكَ فمن اعتزَ بعزتكَ فهو عزيزٌ لا ذلَ بعده، ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليلٌ لن يُعز أبداً، إنَّ الله قويٌ عزيز وإنهُ لكتابٌ عزيزٌ، وينصركَ اللهُ نصراً عزيزاً، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ يحبهم ويحبونه اللهم أعزني في عيون خلقك وأكرمني بينهم.

يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، الذي دحى الأرض وأخرج منها الأنهار والأشجار والنبات والأشجار فالق الحب والنوى، علم السر والإجهار لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو الواحد القهار.

أسألك اللهم أن تحي قلبي بنورك كما أحييت قلوب أنبيائك وتوقظ قلبي من الغفلة وتطهره من الغل، وتوفقني إلى طاعتك، وتسبل علي سرادقات سرك وتغني فقري وتجبر كسري وتعطيني سؤالي.

السورة التي تزيد من جمال الوجه

نقول "شاهت الوجوه" ثلاث مرات، ثم تقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، ونقول: "اللهم ألق علي من زينتك ومحبتك وكرامتك ما تبهر به القلوب، وتذل له النفوس، وتبرق له الأبصار، وتتبلد له الأفكار، ويخضع له كل جبار متكبر".

ما هي السورة التي تنير الوجه؟

قراءة آية 28 من سورة الطور إحدى عشرة مرة ، فإن وجهه يُشرِق إلى يوم القيامة.

دعاء يجعل وجهك كالبدر في ليلة تمامه

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت،بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعًا لعظمته.

اللهم يا نور السموات والأرض، يا عماد السموات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره.

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيضها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي،وأغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي ، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل،وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوى المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ارحمني برحمتك.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا وناصرا، آمين يا رب العالمين.

اللهم استر عورتي وأقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ، ولا تجعلني من الغافلين.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا رب العالمين.

دعاء يجعلني جميلة في عيون الناس

يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي، اللهم أنت المعطي الكريم، اللهم جملني في أعين خلقك وارزقني الجمال والقبول والوجه الحسن وزين صورتي في قلوب عبادك يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب اجعل في بصري نوراً وفي قلبي نوراً وفي سمعي نورًا وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً وتحتي نوراً وفوقي نوراً وأمامي نورا وخلفي نوراً.

اللهم يا رب أعطني نوراً واجعل في شعري نوراً وفي لحمي نوراً وفي عظمى نورًا وفي وجه نوراً وفي دمي نوراً وفي حياتي نوراً يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب إنى أسألك نورا في الوجه وقبولا بين عبادك وارزقني، اللهم محبة في قلوب الناس وارزقني شفاعة الحبيب فوزاً جنات النعيم، اللهم إني لا أسألك سؤالي هذا اعتداءاً على ما فطرتني عليه ولكني أدعوك طمعاً في كرمك يا الله.

اللهم يا رب بحق ما دعوتك به ارزقني الجمال والخلق الحسن في أعين عبادك من يراني منهم ومن لم يرني وتحصنت بكلماتك التامات من شر ما خلق.

اللهم يا رب ارزقني المحبة والقبول بما تشاء وكيفما تشاء بالطريقة التي تشاء فإنك القادر على كل شئ.

اللهم يا رب ألقي على من زينتك ومحبتك وكرامتك ما تبهر به القلوب وتذل له النفوس وتبرق له الأنظار وتتبادل له الأفكار ويخضع له كل جبار يا عزيز يا كفار يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد لين لي قلوب عبادك كما لينت الحديد لسيدنا داود فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم بيدك تقلبها أطفأت غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبت مودتهم ومحبتهم بمحبة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.

دعاء يجعلني محبوبة بين الناس

اللهم يا رب ارزقني نعمة محبة الناس لي واجعلني مقبولة في أعينهم.

اللهم سخر لي قلوب الناس بالمحبة اللهم أعزني في عيون عبادك أجمعين وأكرمني بينهم.

اللهم يامن ابدعت في تصوير الأشياء وذكرت القبول في قرآنك الكريم فاجعلني محبوبا ومقبولا في أعين العباد اللهم نورني بالأنوار اللهم البسني المهابة وارزقني المحبة بما تشاء وكيف تشاء بالطريقة التي تشاء اللهم ازرع نورا في عيني لا يفارقني من نظر إلي، اللهم ارزقني حلاوة الكلام على لساني حتى لا يملني من أتحدث إليه اللهم أنت القوي العظيم فاجعلني قوية بالمحبة اللهم سخر لي جميع عبادك كما سخرت كونك لخلقك.

اللهم ارزقني جمالا ونورا في وجهي وانشراح في صدري وراحة البال وصحة وعافية في بدني اللهم ارزقني قوة لأقوم على طاعتك، اللهم ارزقني نورا في

اللهم أحيي قلبي بنور من نورك كما أحييت قلوب انبيائك الكرام اللهم طهر قلبي من كل شئ لا يرضيك عني وارزقني محبة عبادك يا أكرم الأكرمين يا الله.

دعاء البياض

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا.

دعاء الجاذبية

اللهم إنّي أسألك القبول بين الناس، وأن تجعل كل خطواتي بينهم مباركة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني محبة الناس، وأن تُقرّب منّي كل من يريد الخير لي.

اللهم إنّي أسألك أن أكون هيّناً ليّناً أعامل الناس باللين والرفق والإحسان.

دعاء سيدنا يوسف للجمال

اللهم إنّي أسألك أن أكون هيّناً ليّناً أعامل الناس باللين والرفق والإحسان.

اللهم إنّي أسألك القبول بين الناس، وأن تجعل كل خطواتي بينهم مباركة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني محبة الناس، وأن تُقرّب منّي كل من يريد الخير لي.

دعاء للمنتخب السعودي بالفوز

دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم