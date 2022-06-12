أدعية تغير مجرى حياتك 180 درجة سنقدمها في هذا المقال وهي دعاء بييسر لك كل شيء صعب بحياتك، دعاء تفريج الهم والضيق،دعاء لراحة البال والطمأنينة، دعاء المعجزات،دعاء للبعد عن الحرام، دعاء عندما تشعر أنك مرهق ومستنزف نفسياً أو جسدياً،الأوقات التي يُستحب الدعاء بها، طريقة الدعاء الصحيحة.

وقد تَظن أن أبواب الدُّنْيا كُلها قد أغلقت في وجهك ولا تَدري أن الله يُدبر لك فرحة عميقة تهز أوتار قلبك وتنسيك مرارة ما مررت به، إن الله قَادرٌ على تغيير ما لا يتغير في غمضة عين فأبشِر؛ سَيكُون العوض مُعجزة وستسجد باكيًا شاكرًا لله من شِدَّة الفرح، أَليسَ اللهُ بجابر المكسورين!؟

أدعية تغير مجرى حياتك 180 درجة

أولاً: دعاء بييسر لك كل شيء صعب بحياتك

اللهم سخر لي الارض ومن عليها والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين وكل من وليته امري وارزقني من حظوظ الدنيا أجملها.

ثانيًا: دعاء تفريج الهم والضيق

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب يا رب العالمين.

ثالثًا: دعاء لراحة البال والطمأنينة

اللهم أبدل قلقي سكينة، وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وضيقي فرح وعسري يسر وضعفي قوة، يارب يا قادر يا مقتدر.

رابعًا: دعاء المعجزات

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا إلى الله راغبون

خامساً: دعاء للبعد عن الحرام

اللهم احرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك

سادساً: ولأن الموت الفجأة كثر هالفترة انصحكم بهذا الدعاء

اللهم إني استودعك شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عند الموت وفي القبر وعند سؤال الملكين ويوم البعث وعلى الصراط.

سابعاً: دعاء عندما تشعر أنك مرهق ومستنزف نفسياً أو جسدياً

اللهم تولني فيمن توليت، اللهم أرني عجائب قدرتك في تيسير أمري، حسبيَ الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم، اللهم يا حيّ يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

الأوقات التي يُستحب الدعاء بها

الثلث الأخير من الليل

وقت الأذان

بين الأذان والإقامة

أثناء السجود

وقت نزول المطر

في أدبار الصلوات المكتوبات

آخر ساعة من بعد العصر

طريقة الدعاء الصحيحة

يجب أن تبدأ دعائك بحمد الله تعالى، والثناء عليه

تكون متيقن ١٠٠٪ ان الدعاء سوف يُستجاب

الصلاة على الرسول ﷺ

سر عجيب في هذا الدعاء.. كرووه بيقين فـ لربمـا قضى الله به حاجتكم

يا مدبر الليل والنهار بدل ضيقي لفرج وعجزي لقوة وأحلامي لواقع واخرجني من حولي إلى حولك وقل لما أتمناه من أمري أن يكون فإنه لا يعجزك ولا يصعب عليك شيء.

دُعاء عظيم جداً كرروه لعلها ساعة استجابة

اللهم كما سيّرت الجبال سيّر لي رزقي ونصيبي وأكرمني بكرمك وأعطني ما أتمنى.

كان الرسول ﷺ إن ضاقت دنياه يُردّد: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من يعاني من الضيق يدعي: اللهُم اني وليتك امري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري و فراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت اليه فرحمته وسمعت دعائه فاجبته.

أدعية الحج والعمرة

دعاء لتيسير الأمور الصعبة