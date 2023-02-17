يوم الجمعة يوم مبارك وفيه يستجاب الدعاء، ويتميّز عن باقي الأيام مثل أداء صلاة الجمعة، والإكثار من الصلاة على النبي، قراءة سورة الكهف، وقد جمعنا هنا في هذه المقال أدعية للوالدين المتوفين في يوم الجمعة، وهي:

أدعية للوالدين المتوفين في يوم الجمعة

اللهم يا رب أدخلهم الجنَّة مع الأبرار وارزقهم لذَّة النَّظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين.

اللهم أفسح لهم في قبرهم ونور لهم فيه، برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم يا رب أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلاً خيرًا من أهلهم.

اللهم يا رب في يوم الجمعة المبارك اغفر لوالدي وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم.

اللهم يا رب اغسلهم بالماء والثلج والبَرَد، ونقّهم من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنس.

اللهم في يوم الجمعة المبارك أسألك أن تجعل قبر والداي روضة من رياض الجنة.

اللهم يا رب مدّ لهم في قبرهم مدَّ بصرهم، اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

اللهم إنهم عَبْيدكَ وبنو عَبْيدكَ بنو إمائك، كانا يشهدان أن لا إله إلا أنتَ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأنت أَعْلَمُ بهم.

اللهم إن كانوا مُحْسِنًين فَزِدْ في حَسَناتِهِم، وإن كان مُسِيئين فتَجَاوَزْ عن سيئاتِهِم، اللهم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم.

اللهم إنَّهم قد أفضُوا إليك وأنت العفو الكريم الرحيم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ربِّ تجاوز عن سيئاتهم يا رحمن يا رحيم.

دعاء لامي وأبي المتوفين جمعة،اللهم في يوم الجمعة المبارك ارحم أمي وأبي، واغفر لهما، وانظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجاتهم فى المهديين، واغفر لنا ولهم يا الله، وافسح لهم فى قبرهما.

دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة تويتر

اللهم أنِر قبْر أمّي وأبِي بنُورك و بشّرهم بمغفرة وأجر عظيم وجميعَ موتَى المسلمين يارب العالمين.

في كل عائلة فقيد لايعوض ابداً ولا يملأ مكانه أحد اللهم اجبر كسر كل من فقد له حبيباً واجمعنا بهم في جنات النعيم وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أذق من رحلو إلى جوارك حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة يا رب وسع على موتانا قبورهم وكفر سيئاتهم .

ربي إني إشتقت لأمي وأبي بحجم إستحاله عودتهم للحياه ، ربي أجمعني بهم في جنتك ، يارب ارحمهم بقدر ماتمنيت لهم البقاء.

اللهم طمأنينة تحيط قبر أمي وأبي اللّهُم نعيما يحفهم وانهار تسر ناظرهم، الّلهُم الخلود لـ أرواحهم في الجنة، اللّهُم اني أسألك ان ترحم ضعفهم ووحدتهم ووحشتهم وان تجعل دُعائي أنيساً لهم في قبرهم ، اللّهُم آرحم فقيدتي وفقيدي واغفر لهم وأجمعني بهم في جنتك.

اللهم اجعل قبور الذين غادروا الحياة في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في مساكن جنتك آمِنين مُطمئنين.

اللهم اجعل دعائي يصِل 'أمي وأبي' و ويفرحون بِهآ ، اللهم اجعلهم في سرور دائم ، وبلّغهم اللهم بـ شوقي و حبي لهم و اجعلهم يزوروني كل ليله في منامي ، اللهم انهم احب الأشياء لقلبي لكن لا اعتراض على قضائك ، فـ اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعني بهم .

اللهُم عائلتي لايحزنهم قول ولايشقيهم فراق ، اللهُم اجعلهم بسكينة ورضا دائمًا وأبدًا

اللهُم ارحم من هم في ودائعك، وبرد عليهم قبورهم واجعل الجنة داراً لهم ، اللهُم ارحم أمي وأبي وجميع موتانا وموتى المسلمين.

دعاء للوالدين المتوفين من القرآن

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. نوح الآية 28

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

دعاء يوم الجمعة لامي وأبي المتوفين

اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي وأبي رحمة واسعة واغفر لهما سائر ذنوبهما، اللهم يارب العالمين آت أبي وأمي في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقهما عذاب النيران يوم البعث يا أرحم الراحمين، اللهم أكرم نزل أبي، وأكرم نزل أمي عندك يا رحمن يا رحيم، ووسع مدخلهما يا واسع الرحمة والمغفرة.

دعاء للوالدين المتوفين مكتوب

اللهم يا رب إجعل أبى سيداً من أسياد الجنة، واجعل الحوض مورداً له، والرسول شافعاً له، واجعل ظلّك ظلاً له، والسندس لباساً له، اللهم آمين، اللهم إن أبي قد أحسن إلى منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان ارحمه واغفر له وأدخله الجنة بلا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم امين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب، اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضاً تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

دعاء في يوم الجمعة قصير للوالدين

اللهم أدخلهم الجنَّة مع الأبرار وارزقهم لذَّة النَّظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب مدّ لهم في قبرهم مدَّ بصرهم، اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

اللهم أفسح لهم في قبرهم ونور لهم فيه، برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم إنهم عَبْيدكَ وبنو عَبْيدكَ بنو إمائك، كانا يشهدان أن لا إله إلا أنتَ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأنت أَعْلَمُ بهم.

اللهم إن كانوا مُحْسِنًين فَزِدْ في حَسَناتِهِم، وإن كان مُسِيئين فتَجَاوَزْ عن سيئاتِهِم، اللهم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم.

اللهم يا رب إنَّهم قد أفضُوا إليك وأنت العفو الكريم الرحيم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ربِّ تجاوز عن سيئاتهم يا رحمن يا رحيم.

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