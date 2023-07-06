الدعاء له أهمية بالغة في الإسلام، ويمكن للمسلم الدعاء لأنه باب الدعاء واسع، وسنذكر أدعية مُقترحة لتسهيل امتحان التوجيهي فيما يأتي:

أدعية لتسهيل امتحان التوجيهي

بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ امتحاني، اللهم امتحان هين لين. يا رب وفقني، وارزقني العلامة التي أتمناها، اللهم يا جبار الخواطر، ومجيب الدعاء، أجب دعوتي، وأجبر خاطري. اللهم ذكّرني إذا نسيت، وعلّمني إذا جهلت.

أدعية لتسهيل امتحان التوجيهي، اللهم يسر أمري، وكن معي، وارزقني أعلى العلامات من حيث لا أحتسب.

اللهمّ يا رب إنّي أسألك صفاء الذهن، وسرعة الفهم، وقوة الحفظ، والبركة في الوقت، وسهولة في المادّة.

اللهمّ يا رب إنّي أسألك الصلاح والتوفيق، والصواب عند الجواب، وبلّغني أعلى المراتب في الدّنيا والآخرة.

أدعية لتسهيل امتحان التوجيهي 2023 اللهمّ يا رب هب لي علمًا نافعًا، ويسّر لي التركيز في الدراسة وحبّبها إليّ، وباعد بينه وبين المشتتات.

اللهمّ يا رب إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي. اللهمّ إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، واجعل اللهمّ لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، إنّك أنت القادر على كلّ شيء.

اللهمّ يا رب رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ووفّقني بقدرتك إلى ما هو خير لي، يا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا رب يا من لا يصعب عليه شيء، أعِنّي على الدراسة، وبارك لي في وقتي، وجهدي، وقوّتي.

اللهمّ يا ربإنّي أسألك التيسير والتسهيل في الأمور كلّها، اللهمّ ما كان صعبًا فسهّله، وما كان سهلًا فبارك لي فيه.

اللهمّ يا رب إنّي أخلصت النيّة لوجهك الكريم، وأعوذ بك من الشيطان الرّجيم، اللهمّ باعد بيني وبين وساوس الشيطان، وثبّتني ألّا أضعف أمامه.

دعاء لطلاب التوجيهي 2023

اللهم يسر لهم كل عسير إن تیسیر العسير عليك بسير. رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وافتح لم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

اللهم انا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك علی کل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوکیل.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري الیك لا ملجأ ولا منجی منك الا الیك، اللهم لا سهلاً الا ماجعلته سهلاً وانت تجعل الحزنَ اذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين.

اللهم يسر لهم كل عسيرف إن تیسیر العسير عليك بسير.

دعاء تيسير الامتحان على أولادنا

اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة.

اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم وارزقهم نجاحًا فوق نجاح، اللهم أكرمهم بنور العلم، وارزقهم فرحًا وسعادةً بتوفيقك، يا أكرم الأكرمين.

يا رب أسألك أن تيسر لأولادي في امتحاناتهم وتوفقهم في حل أسئلته، وأن ترزقهم الخيرات حيثما اتجهوا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء تيسير الامتحان والنجاح

اللهم انت ربي لا اله إلا انت عليك توكلت وانت ارحم الراحمين.

اللهم أني توكلت عليك وانت رب المستضعفين وخير معين فوضت أمري لك.

اللهم إني اسألك التوفيق والنجاح والعفو والعافية اللهم سهل لي ما صعب علي.

ربي لا ملجأ منك إلا إليك ولا ملاذ إلا لك يا داود يا معين يا ذا العرش المجيد.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويارب يا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب، يارب اجعل ألستنا عامرة بذكرك خلال هذه الساعة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك يا الله على كل شيء قدير.

دعاء نجاح توجيهي قصير

اللهم ارزقني فهمًا وحفظًا وتفوقًا وتوفيقًا في الاختبارات. اللهم سهِّل أموري واجعلها سهلة وناجحة ومباركة.

اللهم ا فتح لي أبواب العلم والفهم واجعل العلم نورًا في قلبي وتوجيهي، وسهِّل لي الاستيعاب والتذكر والتركيز.

اللهم يسِّر لي ما يبقى من المنهج واجعله سهلًا ويسيرًا.

دعاء لتسهيل الامتحان والحفظ

لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إنّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم، اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهمّ إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، واجعل اللهمّ لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، إنّك أنت القادر على كلّ شيء.

اللهمّ إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ووفّقني بقدرتك إلى ما هو خير لي، يا أرحم الراحمين. اللهمّ يا من لا يصعب عليه شيء، أعِنّي على الدراسة، وبارك لي في وقتي، وجهدي، وقوّتي.

دعاء لطلاب التوجيهي لصديقي

اللهم يسر لهم كل عسيرف إن تیسیر العسير عليك بسير.

رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وافتح لم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح وعدم النسيان

يارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين، يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم إليك اقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسالتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا إياس من روحك، بعد معرفتي بفضلك يا الله.

اللهم انا نسألك یا الله یا علیم یا کریم، یا رؤوف، یا ذا العزة والجبروت یا ودود يا ودود، یا مالك الملك والملکوت، یا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري الیك لا ملجأ ولا منجی منك الا الیك، اللهم لا سهلاً الا ماجعلته سهلاً وانت تجعل الحزنَ اذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين.

أدعية لتسهيل امتحان التوجيهي