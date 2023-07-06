التوجيهي أو الثانوية العامة آخر مرحلة من المراحل الدراسية وهي ممر الدخول إلى الجامعة، والنجاح في التوجيهي يوفر فرصة الالتحاق بالجامعة لإكمال الدراسة، لذلك نقدم لكم أجمل عبارات تحفيزية لطلاب التوجيهي لتحقيق النجاح:

عبارات تحفيزية لطلاب التوجيهي لتحقيق النجاح

أُفضِّل أن أرسم طريق نجاحي بنفسي، على أن أسلك الطريق الذي رسمه الآخرون، فهو سيقودني إلى النتيجة التي وصلوا إليها، وأنا لي احلامي التي تختلف عنهم.

أدرك أحيانًا أنه علي البحث عن فرص أفضل للنجاح، بدلًا من انتظارها.

من أجمل عبارات تحفيزية لطلاب التوجيهي لتحقيق النجاح حتى أصل للنجاح والمعدل العالي، لا بد من عدم تكرار نفس الخطأ مرتين.

أدركت أن النجاح والتفوق والإبداع لا يكون نجاحًا إلا إذا كان طريقًا لنجاحات أخرى.

لم أكن بدون أخطاء، ولكني نجحت؛ لأني تعلمت من أخطائي. لم يكن نجاحي بالأمر السهل، ولكن فرحة النجاح تنسي تعب الطريق.

إرادتي الصادقة للنجاح، كانت دافعًأ قويًا لي للاستمرار كلما فشلت.

عندما فشلت تسع مرات من أصل عشر محاولات، ضاعفت جهدي لعشرة أضعاف حتى أصل للنجاح الذي أريده.

ليس المهم كيف يراني الناس، ولكن المهم كيف أرى نفسي، فنجاحي يبدأ عندما أدرك اني قادر على ذلك.

لم أيأس من كثرة الفشل لأن اليأس هو أكبر عدو للنجاح والتفوق والتقدم.

عبارات تحفيزية لتحقيق الأهداف

من عبارات تحفيزية لتحقيق الأهداف 2023 لا يصل الإنسان إلى النجاح بطريق مختصر بل يجب فعل الأمور بصورة صحيحة لتتمكن من الوصول لهدفك.

كثير من حالات الفشل تكون قريبة جدًا من النجاح ولكنهم غير مدركين لذلك ويكون الاستسلام هو السبب في الفشل.

التحولات العظيمة هي التي تأتي من التغيرات الصغيرة، والتغير السلوكي البسيط يكون السبب في تغيير عالمك وتشكيل مستقبلك نحو الأفضل.

سوف تطلع إلى المكان الذي حلمت طويلًا بالوصول له وتخيل وجودك فيه فبعد المتاعب ستصل إلى السعادة حتمًا.

الأيام التي تقضيها في انعزال عن العالم كله وتهتم فيها بالاتجاه نحو مستقبلك لن تضيع سُدًا بل تبني حياة عظيمة فيما بعد.

الدوافع شيء يجب أن يتجدد يوميًا ولهذا عليك تجديد دوافعك لتصل لهدفك.

على الإنسان أن يقبل التحديات لكي يشعر بنشوة الانتصار.

من عبارات تحفيزية للدراسة والنجاح هو النجاح يأتي من القرارات الصائبة والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم والتجارب تأتي من التقدير الخاطئ للأمور.

الفشل هو فرصة وحيدة تمكن الإنسان من البدء مجددًا ولكن بشكل أكثر ذكاءً.

من أفضل عبارات تحفيزية للطلاب أن من لم يملك الشجاعة الكافية من أجل المخاطرة لن يتمكن من تحقيق أي شيء في حياته.

عبارات إيجابية تحفيزية

إن كلمة ولكن ليست موجودة في قاموس الناجحين.

إذا أردت أن تتغلب على الهزيمة فعليك بالانتصار.

عليك أن تؤمن بموهبتك لكي تُحقق النجاح، و يجب أن تتمسك بها من أجل أن تتفوق.

لا تكن أسهل ما في الحياة، ولا تكن أصعب ما فيها؛ بل كن أنت الحياة في أسمى معانيها.

إن الفشل هو تلك الهزيمة المؤقتة التي يمكنك بعدها أن تخلق فرص النجاح الحقيقية.

من أسرار النجاح أن تواجه العقبات والصعاب وأنت ثابت مثل الطير حينما تحل عليه العواصف.

أنار الله درب كل مجتهد، وفقكم لكل ما فيه الخير لكم، ولكل شئ تحبوه.

إن التركيز هو الأساس لكي تنجح في أي شئ في حياتك.

عندما لا تجد الطريق المؤدي إلى النجاح سيكون عليك أن تبتكره.

ربما تفشل إذا خاطرت، ولكن من المؤكد أنك ستفشل إذا لم تخاطر.

عبارات تحفيزية للطالبات

التركيز يا طلاب التوجيهي هو أساس النجاح في السياسة، وفي التجارة، وفي العمل، وفي العلاقات الإنسانية كافة.

سر النجاح في الحياة، أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة.

لا يكفي التوصل إلى النجاح، لكن من المهم أن نبقى ناجحين.

إذا لم نجد طريق النجاح؛ فعلينا أن نبتكره.

لا يحتوي قاموس النجاح على كلمتي: إذا، ولكن.

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إنّ الشخصية الناجحة، هي التي تتخيل النجاح الذي تريده.

الإيمان بالموهبة هو النجاح، والتمسك به هو التفوق والنجاح.

النجاح لا يحتاج إلى كثير من العلم ولكن يحتاج إلى الحكمة.

لا يقاس النجاح والتفوق بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته، بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها.

عبارات تشجيعية للطلاب المتميزين