أدعية لتيسير أمور زوجي، إن فضل الدعاء للزوج أنه يدخل على قلبه السرور والسعادة والحب في يزيد في نفسه المحبة اتجاهها فإن الدعاء يؤلف القلوب بين المتحابين، فإذا ارتد أن تالف بين قلبك وقلب زوجك فظلي دائما تدعو له بالخير والمحبة وطاعة الله.

دعاء لتيسير أمور زوجي

اللهم ارزق زوجي رزقًا لا تجعل لاحد فيه منة ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين، اللهم ارزق زوجي الجنه فانهم جنة حياتي. اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة.

أدعية لتيسير أمور زوجي

اللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير.

اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا،يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم سخر جنود الأرض وملائكه السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب الدعاء.

اللهم اجعل كل الخير في طريقه وابعد عنه كل شر الله، اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه، واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كما تحب ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير.

اللهم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لى زوجي وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسر حلالاً طيبًا وأن تجعل تعبه في ميزان حسناته، ربى إني أحببته ولا أري لدنيا جمال بدونه فأدعوك أن لا تحرمني منه وتجعله بجواري سنوات لا تعد بحب وإخلاص ومودة ورحمة.

اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.

يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي اللهم ارزق زوجي ما يريد وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الغروب بالمغيب.

أدعية الرزق للزوج

أدعية الرزق للزوج، اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا.

أدعية الرزق للزوج، اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه.

اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما.

ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حباً له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزناً فكن له عوناً، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسروراً.

اللهُمَّ إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق.

يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء قصير للزوج

اللهم اهدي ووفق زوجي ووسع له رزقه واكفنا شر أعين الناس.

احلى دعاء للزوج

اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفج همومنا.

دعاء للزوج المغترب

اللهم إني استودعك زوجي في كل وقت وحين فاحفظه لي وردة سالماً.

دعاء للزوج المسافر

اللهم احفظ لي زوجي ولا تكتب عليه حزناً ولا هماً ولا مرضاً.

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