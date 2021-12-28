الدعاء هو من أعظم العبادات التي تدل على يقين العبد وصدق إيمانه بالله تعالى، وفي الدعاء من الفضل والشرف ما يعجز اللسان عن وصفهما، وفيه من الأجر الذي لو أدركه المسلم لواظب على هذه العبادة ولزمها في وقت الرخاء والشدة.

الدعاء فيه أسباب البركة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأعظم ما في هذه العبادة هو وعد الله تعالى بالاستجابة لمن دعاه، فقال الله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.

أدعية للحامل في الشهور الأولى

اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

اللهم أنت ربي ومولاي في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك التيسير في الحمل وفي كل شيء يارب العالمين، اللهم يسر علي ولادتي ولا تعسرها علي يارب العالمين.

اللهم إني أسألك أن ترزقني الطفل الصالح الذي يكون باراً بي وبوالدة في الدنيا وأجمعنا اللهم في الآخرة بجنة الخلد مع الحبيب الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقني لكل ما تحبه وما ترضاه وأرضني ما تقسمه لي يارب العالمين.

اللهم رب الخلق ورب البشر ورب كل العباد والناس، أسألك بنور وجهك الكريم وقدرتك وقدر رحمتك ومغفرتك، أن تيسر علي الحمل ولا تجعلني أشعر بالألم والتعب يارب العالمين.

اللهم أتم ولادتي على خير وأحفظ لي طفلي ولا تصيبني او إياه بمكروه ولا تفجعني فيه يارب العالمين، اللهم اجعله من خير الأولاد الصالحين إن كان ولد ذكر، وأجعلها من خير البنات الصالحات العفيفات إن كانت إنثي وتقبل طفلي عندك قبول حسن أنت ولي ذلك والقادر عليه.

أدعية للحامل والجنين

إنه عليك هين يا الله انه عليك هين يا الله انه عليك هين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء والسميع العليم كما أعطيت لزكريا يحيى و لمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين تسليماً كثيراً مباركاً فيه.

اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسنَ العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله، اللهم أحفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير، اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض، اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخراً للإسلام والمسلمين.

أدعية تخفيف تعب الحمل

اللهم خفف عني تعب الحمل والألم ولا تجعلني أشعر بما لا طاقة لي به يارب العالمين.

اللهم هون عليا الصعاب صغيرة وكبيرة واجمعني وجنيني على خير في الدنيا، وأجمعنا في الآخرة في جنة الخلد مع حبيبك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وكل من أهتدي بيده أجمعين.

دعاء الحامل في الشهر الرابع

لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الملك القهار، لا إله إلا الله الملك الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الحق المبين.

دعاء لشفاء الحامل

اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى.

اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين.

اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

اللهم سلّمه من العلل والأوبئة والآفات، اللّهم امدد لي على أحسن حال في عمره، وافسح لي بعافية منك في آجاله، آمين.

يا ملين الحديد، ويا مسهل الشديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع طريق، بك أدفع ما يطاق وما لا يطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، خلصني.

اللهم إني أسألك بملكك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي، وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلي على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين.

اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل.

اللهم ارزقني صبيًا حنانًا من لدنك وزكاة، واجعله رب تقيًا، وبرًا بوالديه، اللهم يسر حمله وولادته وتربيته ورضاعته، واجعله بارًا بوالديه، مطيعًا لربه، نافعًا لأمته، متعاونًا مع إخوته.

اللهم سلّمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، في الإعلان والإسرار، واهده لما تحبه منه واغفر له يا غفار.

أدعية لتثبيت الحمل

اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض.

اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخراً للإسلام والمسلمين.

اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقية، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا وفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً و ناصراً.

اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

أدعية لحفظ الجنين

اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

دعاء عند تأخر حاجة نفسك فيها

دعاء تحصين الأولاد من العين والحسد