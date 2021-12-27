دعاء عند تأخر حاجة نفسك فيها، على كل مسلم إذا تأخرت الإجابة لدعاء ما، يجب أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها فإن الله عز وجل حكيم عليم، قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة ليكثر دعاؤك، وليكثر إبداء حاجتك إلى ربك، وليتضرع إليه، وتخشع بين يديه، فيحصل لك بهذا من الخير العظيم والفوائد الكثيرة وصلاح قلبك ورقة قلبك ما هو خير لك من الحاجة.

دعاء عند تأخر حاجة نفسك فيها

بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله العلي العظيم، وتوكلت على الحي القيوم.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي قرة عين، روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه قال، ما من مسلم يقرأ هذا الدعاء ثلاثا إلا أعطي ما سأل.

من دعاء النبي ﷺ: "اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت".

اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا

اللهم لا تقطع رجاءنا.. وبلغنا آمالنا.. وأصلح لنا شأننا.. واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا.

اللهم ادرأ عنا كل شر.. ولا تجعل حولنا إلا من أراد لنا الخير

اللهم اكفنا شر أنفسنا وشرور خلقك أجمعين.

لعل بعد أيام الضيق والعناء.. تُرزق فرجًا ويُرفع عنك البلاء.

اللهم إنا نسألك عيشة هنية.. وميتة سوية.. ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح

يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غيّاث المستغيثين. وأيضاً يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين. يا إله العالمين، بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها.

دعاء قضاء الحاجة بسرعة

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

دعاء الحاجة الشديدة للزواج

لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم. تقيّ، هنيّ، محبّ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

دعاء لقضاء الحاجة في نفس اليوم

الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

دعاء قضاء الحاجة والرزق

اللهم يا مُقيل العثرات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارزقني من حيثُ لا أحتسب .

اللهم سخر لي رزقي وأعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن شُغل الهمّ ومن الذُل للخلق اللهم يسّر لي رزقاً حلالاً وعجّل لي به يا نعم المُجيب.

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

دعاء قصير جدًا مستجاب بإذن الله

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من شر م استعاذ به عبدك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه و شر ما بعده.

اللهم صباح يملأ صدورنا راحة اللهم صباح وأنت راض عنا اللهم صباح ورحمتك تغمر الكون.

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك. تقبل الله الدعاء والصلاة والصيام، وغفر لنا ورحمنا وأسكنك جنات الفردوس الأعلى.

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا اللهم طهر قلوبنا من کل ضيق، ويسر أمورنا في کل طريق.

اللهم قر عيني بكل دعوة فاض بها قلبي وأفرحني بقدر ما أحسنت الظن بك.

اللهم اجعلني من الذين مروا ولا ضروا، وارزقني الذكر الطيب في الحياة وبعد الممات.

اللهم بعرض السماء وامتدادها أرزقنا راحه بال ويقين، بأن كل ما ندعوا به سيأتينا ولو بعد حين.

اللهم صباح يملأ صدورنا راحة اللهم صباح وأنت راض عنا اللهم صباح ورحمتك تغمر الكون.

اللهم إني استغفرك عدد ما أنساني الشيطان ذكرك وعدد ما ألهتني الدنيا عن الرجوع إليك فقد قصرت ولم تقصر ونسيتك ولم تنساني استغفرك ربي وأتوب إليك.

أدعية لقضاء الحوائج المستحيلة

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

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