أدعية للفقراء من البرد الشديد هو كل ما نحتاجه في الوقت الحالي، دعوة لنا ولكم كي لا ننسى من لا مأوى لهم ولا منزل يختبؤون بين جدرانه ولا دفئ يشعرون به، في هذا الفصل الجميل بخيره المطري والقاسي على قلوب الفقراء.

أدعية للفقراء من البرد الشديد

اللهم ابسط دفىء رحمتك على من لا مأوى له.

اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلي وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهمَّ كن معينًا لكل مسلمٍ لا معيل له، ولكل مبتلى ولكل مفقودٍ ولكلِّ مريض ولكل جريح ولكل أسيرٍ، واللهمَّ نستودعك يا ذا الجلال والإكرام كل من يتألم من البرد الشديد وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة يا كريم، فاحفظهم اللهمَّ بحفظك وارحمهم يا ربُّ برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ يا الله يا الله في هذا البرد القارس الشديد، نستودعك كلَّ مسلمٍ لا مأوى ولا بيت له، وكلَّ مسلمٍ لا لباسَ ولا غطاءَ له، وكلَّ مسلم لا دفء لديه بفضلك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنَّا نسألك خيرَ ما أنزلت إلينا وخيرَ ما فيه، وخيرَ ما أرسلَ به وأعوذ‎ ‎بك من شرِّه يا ذا الجلال والإكرام، وشر ما فيه يا كريم، وشرِّ ما أرسِلَ به، واللهمَّ لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك يا كريم، وعافنا قبل ذلك بعافيتك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا رب أنزل الدفء على عبادك الفقراء الضعفاء يا كريم.

اللهمَّ يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُ ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث وارحمنا، اللهم اجعل ما أنزلت علينا قوةً وبلاغًا إلى حين يا رب العالمين، واللهمَّ كن لإخواننا الفقراء والمعذبين في كل مكان يا حنَّان يا منَّان.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنَّا نسألك خير ما أنزلته إليها وخير ما فيه، وخير ما أرسلَ به، اللهم احفظ عبادك الفقراء من برد الشتاء، واملأ قلوبهم دفئا بحبك وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية فصل الشتاء

اكثر دعاء مستجاب للفقراء في الشتاء

اللهم يا الله يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم أنزل لباسك الذي لا يضره شيء على عبادك الفقراء الضعفاء، اللهم ألبسهم لباس القتوى ولباس الدفء ولباس الشبع ولباس الأمن ولباس الطمأنينة ولباس السلام، اللهم كن لهم معينًا وحفيظًا، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نستودعك في هذا البرد القارس من لا مأوى لهم، ومن لا لباس لهم، ومن لا معيل لهم، اللهم نستودعك كل مسلم مبتلى وكل مفقود وضائع وكل مسافر وكل حزين من المسلمين، اللهم احفظ عبادك الفقراء يا كريم، ربي كن معهم ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم، وإلى غير بابك وسلطانك لا تكلهم، الهمَّ نسألك أن تستجيب لكل من يدعوك بالستر والعافية، اللهم عبادك الفقراء بحاجة إليك، أنت الغني وهم الفقراء، يمدون أيديهم فارغة، وقلوبهم وجلة، وعيونهم دامعة، أعطهم من عطائك، وأكرمهم بكرمك، وتب عليهم، وأبعد عنهم كل ما يهمهم وما يغمهم وما يؤئيهم، الله أبعد عنهم الهم والغم والبرد والخوف والفقر يا غني يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دعاء للفقراء في البرد

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، فأنت الغني ونحن الفقراء اليك يا الله، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم اجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغا إلى حين، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك اللهم من شرها، و شر ما فيها، و شر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، واللهم لا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، فسبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته.

دعاء مع الفقراء، اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوي له، و نستودعك كل من لا لباس له، و نستودعك كل من لا دفء له، نستودعك الله، كل من لا معيل له، نستودعك كل مبتلي و كل مفقود، و كل مريض و كل جريح، نستودعك اللهم كل من يتألم، وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين.

دعاء المطر

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق، اللهم على الظراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، مريئا نافعاً غير ضار، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم مع نزول المطر أنزل علينا راحة البال وسعادة، اللهم إني أسألك بعدد قطرات المطر تفريجا لكل هم، وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء آمين يارب.

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا .

مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ .

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ .

سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه .

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ .

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به .

اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا .

دعاء المطر لقضاء الحوائج

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء.

أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

صور دعاء مع الفقراء