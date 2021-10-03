​​سرطان الثدي هي مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعياً في الثدي، وينتشر تدريجياً إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطاناً غازياً.

"موقع البوابة" يقدم لمريض سرطان الثدي مجموعة من الأدعية ونتمنى له الشفاء العاجل:

أدعية لمريض سرطان الثدي 2021

ربي يمنَّ عليك بشفاء العاجل ويلبسك لباس الصحة والعافية ويبعد عند هذا المرض الخبيث.

أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية وان يبدلك بدل هذا المرض سعادة دائمة.

أسأل أن يبعد عنك كل أحوال الشر والأمراض ويرزقك أحوال خير وصحة وسلامة يا رب.

أسأل الله ان يبدلك بعد هذا الضعف والمرض قوة في الروح وصحة في البدن.

ربي أسألك أن تجعله طهوراً وتكفر عنه من الذنوب ما ابتليت به جسده من مرض وسقم.

اللهم إني أسألك أن تجزيه بكل ألم يتألمه وبكل ضعف يصيبه من هذا المرض الخبيث درجات في الجنة.

اللهم إنه عبد إبن عبدك ناصيته بيدك ماضٍ فيه حكمك، أسألك يا الله بكل اسم هو لك أن تنزع عنه مرض السرطان وتبلغة معالي الجنان.

أسألك يا الله أن ترحم ضعفة ونحاله جسمه وعدم تحمله لهذا المرض الخبيث فأنت به أعلم.

اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي مريض السرطان شفاءً لا يغادر سقماء شفاءً عاجل غير آجل.

ربي أسألك أن تنزل عليه رحمتك وشفائك وعفوك وكرمك وإحسانك وتجعله صحيحاً معافا.

اللهم يا رب السماوات الأراضين يا مجيب دعوة السائلين، أسألك أن تنزل به شفائك يا الله.

اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض يا من يقول لشيئ كن فيكون أصلح حاله واعطه الصحة على جسده.

رب إنه يؤمن بأنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، اللهم فأنزل عليه الشفاء العاجل.

اللهم جنبه الأمراض والأسقام وارفع عنه ما ألم به من مرض وتولى أمره يا الله.

اللهم كن معه ولا تكن عليه، اللهم باعد بينه وبين مرضه كما باعدتَ بين المشرق والمغرب.

اللهم يا من يسمع الشكوى والنجوى ويرفع البلوى اللهم أرفع عنه بلواه وما أحل به.

رب أنت من كتب له هذا في جسده وأنت القادر وحدك سبحانك على رفعه اللهم فارفع عنه ضره يا الله.

اللهم أكتب له خير هذا المرض وشافه منه يا رب العالمين.

اللهم أحكم بحكمك ورحم مريض السرطان برحمتك واشفه فأنت الشافي يا الله.

اللهم ألزمة اليقين بشفائك وخفف عنه ما أصابه واعفو عنه يا أرحم الراحمين.

دعاء بالشفاء لمريض السرطان

اللهم خفف عليهم كل ألم في أجسادهم وجعله كفارة لهم من الذنوب والمعاصي.

اللهم اكتب لهم تمام الصحة والعافيه فأنت المتكفل بذلك والقادر عليه.

اللهم ارحمهم برحمتك وارفع عنهم ابتلائك وغضبك وابسط عليهم رحمتك يا الله.

رب أسألك أن تقوي أجسادهم وتعطيهم الصبر والتحمل لآلام هذا المرض.

اللهم من أهلكته آلام مرض السرطان وابر الكيماوي اللهم فارحمة برحمتك يا الله.

اللهم اشفهم من مرض السرطان وسوئ الأسقام وعجل بعافيتهم يا رب العالمين.

اللهم أشفي مرضى السرطان ومنح أجسادهم القوة والتحمل لتلك الآلام الشديدة.

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