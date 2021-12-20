أدعية مستجابة للنجاح في الامتحان

يعتبر الشعور بقليل من التوتر والعصبية قبل الامتحانات شعور طبيعي جدًا عند الأهل والأبناء، لكن إذا لم يتم السيطرة على هذا الشعور فقد تتداخل مشاعر التوتر والقلق والشك في الذات مع أدائك في الإجابة على الامتحانات وتجعلك شخص بائس، وقد يؤثر القلق من الامتحانات على أي طالب، سواء كنت طالبًا في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو طالبًا في الجامعة أو موظفًا يجب عليه خوض اختبار للتقدم في عمله أو الحصول على شهادة.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح.

اقوى دعاء للنجاح في الامتحان

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

دعاء النجاح في الامتحان مجرب

اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين.

دعاء لشخص للنجاح في الامتحان

اللهم ارزقه التوفيق في كل آن والنجاح في كل حين والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمره ولا تعسر عليه.

رب اكتبه مع الناجحين والصالحين.

اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، يا أرحم الراحمين

ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً

دعاء مستجاب للنجاح في الامتحان البكالوريا

اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن توفقني في البكالوريا، وأن ترزقني الدرجات العُليا.

اللهم يا قوي يا عزيز، ارزقني النجاح في اختبارات البكالوريا، واجعل لي من كل ضيقٍ مخرجاً.

اللهم أسألك أن تُيسر على طلاب البكالوريا الامتحان، ترزقهم النجاح.

يا رب نجح ابني في امتحان البكالوريا، ووفقه لما تُحب وترضى.

دعاء الامتحان الصعب

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلاَّ ما جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وأنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ والصعب إذَا شِئْتَ سَهْلاً.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين، يا رب.

دعاء النجاح قبل الامتحان

اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء الامتحان للأبناء

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية

اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا.

دعاء للطلاب بالتوفيق

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم وفقهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم.

أدعية مستجابة للنجاح والتوفيق

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّاراً، لك ذكّاراً، لك رهّاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، لك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا.

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي اليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

أدعية مستجابة للنجاح في الامتحان

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، اللهم اجعل الصعب سهلاً، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، يا رب العالمين.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح.

اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان).

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم ألهمني علماً أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك.

يا رب كن معي فإني فقير إليك، ضعيف من دونك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد، فبفضلك أنت، لا بجهدي واجتهادي فقط، فلك الحمد ولك الشكر والفضل، ولك الثناء الحسن.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

أدعية مستجابة للنجاح في العمل

اللهم صبّ علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمّن سواك، اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان عسيراً فيسّره، وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن غادرت هذا المكان فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، إنّك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

أدعية مستجابة للنجاح في الحياة

اللهم يا رب إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، يا رب العالمين.

أدعية الاستيقاظ لصلاة الفجر

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