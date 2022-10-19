الكسوف الجزئي للشمس ظاهرة فلكية طبيعية جميلة جدًا، ومن المتوقع ان تشهد بعض المناطق كسوفًا جزئيًا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الموافق 29 ربيع الأول 1444.

ويشير الكسوف إلى نهاية الشهر القمري وولادة شهر جديد، ويحدث الكسوف الجزئي بسبب توسط قرص القمر الأرض والشمس ، وبالتالي من يكون على سطح الأرض سوف تغيب عنه أشعة الشمس.

أنواع الكسوف

كسوف كلي

كسوف جزئي

كسوف حلقي

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس ايضاً، سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم يا رب تقبل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم".

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

مخاطر الكسوف الجزئي للشمس

من مخاطر الكسوف الجزئي للشمس أنه يسبب اذى كبير لشبكة العين ويمكن أيضاً أن تسبب عمى الكسوف ضعفًا مؤقت أو دائم في الرؤية.

وتبدأ أعراض مخاطر الكسوف الجزئي للشمس بشكل عام بعد 12 ساعة تقريباً من مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس أي عندما يستيقظ الناس في الصباح الباكر ويلاحظون أن رؤيتهم قد تضررت أو تغيرت.

متى موعد الكسوف الجزئي للشمس؟