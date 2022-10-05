متى موعد الكسوف الجزئي للشمس؟ ما معني كلمة كسوف؟ وماذا يعني "كسوف الشمس"؟ ما هي أضرار الكسوف الجزئي للشمس؟ الكسوف هو احتجاب ضوء الشمس كلياً أو جزئيًا، وهو ظاهرة طبيعية فلكية تحدث عند وقوع القمر بين الأرض والشمس عند تطابق المستويات المدارية.

كيف تتطابق المستويات المدارية؟

تدور الأجرام السماوية كلاً في مداره المقدر له، فتسبح الشمس والقمر والأرض كلاً في مداره، يقول الله سبحانه وتعالى : "لَا الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ".

ولتواجدهم في مجرة واحدة هناك احتمالات في الحسابات الفلكية أي يصطف ثلاثتهم في خط مستقيم وعندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، تحدث ظاهرة الكسوف في حين يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض.

ماذا يعني كسوف الشمس؟

يحدث الكسوف للشمس عندما يحمر لونها، ففي دوران الأرض حول محورها نرى الشمس تضىء نهاراً بل إن أشعتها هي أحد مقومات الحياة على الأرض، اي أنه عندما يحجب القمر عن أشعة الشمس تنكسف الشمس إما كلياً أو جزئياً في بداية الاشهر القمرية عندما يكون القمر وليداً.

متى موعد الكسوف الجزئي للشمس؟

سيحدث كسوف جزئي للشمس في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022‎‎ والموافق يوم الثلاثاء في سماء العالم العربي، وستكون ساعة الذروة في تمام الساعة الثانية و13 دقيقة بتوقيت الأردن، بحسب ما قال الخبير الفلكي الأردني عماد مجاهد.

أضرار الكسوف الجزئي للشمس

من أضرار الكسوف الجزئي للشمس أنه يؤذي شبكة العين بشكل كبير، ويمكن أن تسبب "عمى الكسوف"، ضعفًا مؤقتًا أو دائمًا في الرؤية، وفي أسوأ الحالات قد تؤدي السيناريوهات إلى العمى.

وتبدأ أعراض أضرار الكسوف الجزئي للشمس بشكل عام بعد 12 ساعة من مشاهدة الكسوف، أي عندما يستيقظ الناس في الصباح ويلاحظون أن رؤيتهم قد تغيرت أو تضررت.

نصائح لحماية العيون أثناء الكسوف الجزئي للشمس

من الافضل شراء نظارات الكسوف الجزئي للشمس التي تحجب حوالي 99.99٪ من أشعة الضوء.

من المهم عندما ترتدي نظارات الكسوفأن لا تنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار.

يجب التأكد من نوعية النظارة أو ماركة النظارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية الدولية

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