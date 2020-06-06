أدوات أساسية تحتاج إليها للخبيز

الخبز هو أكثر من مجرد مهمة عادية، هو مهمة أو هواية ممتعة تمر بالعديد من المراحل وصولا إلى القوام والشكل المطلوب. وحتى تتمكن من الخبز بشكل متمكن، يجب عليك أن تمتلك بعض الأدوات حتى تحصل على عجينك المثالية.

1- أكواب وملاعق معيارية: قد لا يعي كثيرون أهميتها، لكن من دونها ستفشل الكثير من الوصفات.. فهي أساسية لضمان كميات دقيقة ومطابقة للوصفة المتبعة.

2- إبريق القياس: غالباً ما تتطلب وصفات الخبز كميات معينة من الزيت، الحليب أو مكونات سائلة أخرى. لذا من الضروري الاستعانة بإبريق القياس وخاصة إذا كانت الوِحدة المتبعة هي ملليتر بدلًا من كوب.

3- الميزان: في أحيان كثيرة، تكون وحدة القياس المتبعة في الوصفة هي «الغرام». من هنا يأتي دور الميزان في التحديد الدقيق لكمية المقادير المطلوبة وإلا فلن تتفاعل المكونات مع بعضها البعض بالطريقة المرغوبة.

4- الوعاء: يفضل أن يكون الوعاء عميقًا ليستخدم في خلط مكونات الوصفة أو لتخمير العجين.

5- المضرب اليدوي: يستخدم المضرب أو الويسك لخلط المكونات بهدف الحصول على مزيج متجانس.

6- فرادة العجين: الفرادة أو الشوبك هي أداة لا يستغنى عنها لفرد العجين ومده بالسماكة المرغوبة.

7- السباتولا: أو المكشط هو أداة عملية جدا لكشط الخليط كاملًا من الوعاء إلى صينية الخبز من دون ترك بقايا. كما يمكن استخدامها لتسوية سطح الخليط قبل خبزه.

8- الفرشاة: تستخدم لدهن سطح العجين بالبيض، الحليب أو الزبدة استعداداً لخبزه.

9- أوراق الخبز: تستخدم لتغطية سطح صواني الخبز من دون الحاجة إلى دهنها بالزيت أو الزبدة.

10- شبك التبريد: وهو رائع لتبريد المخبوزات وخاصة الكوكيز والكيك، وذلك لأنه يسمح للهواء بالمرور من تحت الصينية.

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