أدوات أساسية تحتاج إليها للخبيز

1- أكواب وملاعق معيارية: قد لا يعي كثيرون أهميتها، لكن من دونها ستفشل الكثير من الوصفات.. فهي أساسية لضمان كميات دقيقة ومطابقة للوصفة المتبعة.
2- إبريق القياس: غالباً ما تتطلب وصفات الخبز كميات معينة من الزيت، الحليب أو مكونات سائلة أخرى. لذا من الضروري الاستعانة بإبريق القياس وخاصة إذا كانت الوِحدة المتبعة هي ملليتر بدلًا من كوب.
3- الميزان: في أحيان كثيرة، تكون وحدة القياس المتبعة في الوصفة هي «الغرام». من هنا يأتي دور الميزان في التحديد الدقيق لكمية المقادير المطلوبة وإلا فلن تتفاعل المكونات مع بعضها البعض بالطريقة المرغوبة.
4- الوعاء: يفضل أن يكون الوعاء عميقًا ليستخدم في خلط مكونات الوصفة أو لتخمير العجين.
5- المضرب اليدوي: يستخدم المضرب أو الويسك لخلط المكونات بهدف الحصول على مزيج متجانس.
6- فرادة العجين: الفرادة أو الشوبك هي أداة لا يستغنى عنها لفرد العجين ومده بالسماكة المرغوبة.
7- السباتولا: أو المكشط هو أداة عملية جدا لكشط الخليط كاملًا من الوعاء إلى صينية الخبز من دون ترك بقايا. كما يمكن استخدامها لتسوية سطح الخليط قبل خبزه.
8- الفرشاة: تستخدم لدهن سطح العجين بالبيض، الحليب أو الزبدة استعداداً لخبزه.
9- أوراق الخبز: تستخدم لتغطية سطح صواني الخبز من دون الحاجة إلى دهنها بالزيت أو الزبدة.
10- شبك التبريد: وهو رائع لتبريد المخبوزات وخاصة الكوكيز والكيك، وذلك لأنه يسمح للهواء بالمرور من تحت الصينية.
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