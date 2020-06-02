8 طرق اقتصادية لتجديد ديكور منزلك

أغلب السيدات تفضل تجديد ديكور المنزل بشكل دائم ولكن دون كلفة مادية إضافية لانها تشعر بالإحباط، لذلك نقدم لكِ مجموعة من الحيل عليكِ اتّباعها لتجديد ديكور منزلكِ ومن دون أن تتكبّدي خسائراً مادية:

1- قومي بنثر أصص نباتات الزينة في أرجاء منزلكِ وعند المدخل، ليس بالضرورة أن تدفعي مقابل تلك الغرسات؛ ذلك أن بوسعكِ أخذ سنتميترات من النباتات الموجودة لديكِ وتجريدها من الأوراق وغرسها في آنية ومن ثم وضع بعض الهرمونات الخاصة عليها.

2- ليس بالضرورة أن تقومي بشراء قطع أثاث جديدة. كل ما عليكِ هو تغيير أماكنها. غيّري وجهة السرير وبدّلي ستائر الصالة بستائر غرفة ابنتكِ وهكذا. مجرد نقل مواقع قطع الأثاث سيساعدكِ على تغيير طلّة الغرفة ونظرتكِ حيالها.

3- ليس هنالك من داعٍ لشراء طقم كنب جديد. قومي بشراء أغطية لطقم الكنب وضعيها عليه. ستشعرين كما لو أن طقماً جديداً قد تم شراؤه. اشتري براويز صور جديدة حتى ولو لم تكن ثمينة. ضعي في طاولة الوسط في الصالة شمعة برائحة عطرية.

4- إن كانت غرفتكِ بلا قطعة سجّاد قومي بوضع واحدة، حتى ولو صغيرة عند الدولاب. بدّلي أماكن قطع السجّاد بعد فركها وتنظيفها. إن كانت الصالة بقطعة سجّاد منذ مدة طويلة، قومي بإزالتها ووضعها في مكان آخر. ستشعرين بشيء مختلف هذه المرة.

5- يمكنكِ تغيير مفارش الطاولات والأسرّة، ستجدين فرقاً ملموساً. إن كانت ألوان المفارش السابقة باهتة، قومي بوضع أخرى حيوية ومفرِحة. ضعي مفارشاً ناعمة على أرفف غرفة الجلوس.

6- تعدّ السِلال واحدة من تقليعات الديكور التي لا يخبو بريقها، قومي بنثر السِلال واحدة فوق طاولة المطبخ للفاكهة، وأخرى على طاولة الوسط في غرفة الجلوس وضعي في داخلها كرات من الصوف أو القش، قومي بوضع واحدة أيضاً عند مغسلة الضيوف ولفّي في داخلها البشاكير الصغيرة.

7- تلعب الإضاءة واختيار أشكال النجف ومصادر الإضاءة في أركان الغرفة دوراً اساسياً ي اختيار أشكال الإضاءة سواء بأشكال النجوم المختلفة تعطي لمسات جمالية في المنزل أو بتصميم الإنارة واختيار موضعها المناسب في الغرفة.

8- يمكن استخدام المرايا أو البراويز المعدنية ذات التصميم الهندسي لتنسيق الديكور فى المنزل وبث الروح والحيوية بشكل أنيق في الغرفة.

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