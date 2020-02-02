أرجل الدجاج: فوائد صحية لا تصدق

يعتبر الدجاج هو العنصر الرئيسي في العديد من الوجبات الغذائية اليومية، ويفضل أثناء تناول أرجل الدجاج هو إزالة الجلد، والدهون قبل الطهي وتجنب القلي التي تتطلب اضافة كميات كبيرة من الزيت.

وبدلًا من ذلك تناول أرجل الدجاج المشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون ومرقة الدجاج مع البطاطس المقلية، والجزر، وستجد مذاقها طيبًا للغاية

أرجل الدجاج غنية بالڤيتامينات:

– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

– فيتامين بـ12 هو المسؤول الرئيسي عن تنظيم النشاط الزائد، وكذلك يوفر حمض البانتوثنيك.

– فيتامين "د" الهام جدًا لصحة الأطفال

فوائد أرجل الدجاج للمفاصل:

تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من أرجل الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.

تساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات الهامة لتقوية بُنية الجسم.

أرجل الدجاج غنية بالبروتين والدهون :

- تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.

- عند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حرارية في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.

- تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان، ونمو العضلات.

- توفر الدهون الموجودة في أرجل الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات.

أرجل الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج :

* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.

* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.

أرجل الدجاج غنية بالمعادن:

- توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسيلينيوم.

- لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدرقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

- تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.