حقائب الترتر في سهرات الكريسماس من زارا بأحجام صغيرة لإطلالة مشرقة مضيئة ومشعة بالجمال والحيوية، ولابد لك عزيزتي من ارتداء حقائب برّاقة من قماش الترتر الخاص في مختلف المناسبات وخاصة في عيد الكريسماس.

وهناك الكثير من المصممين العالميين من يبدع في الأفكار والتصميمات المميزة والأنيقة، الراقية بقماش الترتر المتعد الأولون والبّراق، حيث الرشاقة والنعومة والجاذبية في أي إطلالة تريدينها.

ولم يعد الترتر حكراً على تنانير وفساتين السهرة وأزياء المناسبات الثقيلة فقط، بل أصبح اليوم متوفراً بشكل كبير في الحقائب وأصبح مناسباً للإطلالات المسائية.

إليك مجموعة أفكاراً مميزة ورائعة لارتداء حقائب الترتر في إطلالاتك لتستلهمي منها أجمل ما يناسبك من تصميم يليق بك أنت ويحاكي أنوثتك، وهذه المجموعة مقدمة من محلات زارا العالمية.

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