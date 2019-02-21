للمرأة العاملة: إطلالات أنثوية راقية من ألوان الباستيل الهادئة

تعود ألوان الباستيل الهادئة لتصبح موضة هذا العام في الأناقة والأزياء

تعود ألوان الباستيل الهادئة لتصبح موضة هذا العام في الأناقة والأزياء وهي من الألوان المثالية إذ تجمع بين الأناقة والرقي والهدوء والتي تناسب جميع فصول السنة.

وتعتبر تشكيلة ملابس الشتاء بألوان الباستيل رائعة بشكل لا يصدق، وستحبين اقتناءها بكلّ تأكيد وخصوصاً للمرأة العاملة سواء كانت جاكيت أو بلوزة أو بنطال، وستجدين إطلالتك متجددة بشكل كامل.

وإذا كنتِ من محبات الإطلالات الناعمة والألوان الهادئة، التي تمنحك الإطلالة الأنثوية الراقية في الوقت نفسه، إليكِ بالصور أزياء بدرجات الباستيل الفاتحة المناسبة للمرأة العاملة، اعتمديها!

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