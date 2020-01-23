أسئلة تسبق الذهاب إلى معالج نفسي

غالباً ما تصوّر الأفلام أي شخص يعاني من مشكلة نفسيّة بأنه يجلس على أريكة وينظر إلى الصور في مكتب المعالج النفسي. بالتالي، قد تكون لديك الكثير من الأسئلة حول ما يفعله المعالجون بالفعل، وكيف يمكن أن يساعد العلاج، وما إذا كان يتوجب عليك التحدث مع شخص ما بالفعل. في هذا السياق، يعرض موقع "سايكولوجي توداي" ستة أسئلة قد يفّكر فيها البعض قبل بدء العلاج النفسي، وهي:



1 - هل سيحكم معالجي عليّ؟

سواء أكنت تعاني من الإدمان أم تمرّ بعلاقة غرامية متعبة، فإنّ معالجك لن يعتبرك شخصاً سيئاً. لا تقلق حتى لو كنت تعتبر أن قصّتك سيئة. فكّر أن المعالج سمع قصة مماثلة من قبل. مهمّته هي مساعدتك في التوصل إلى استنتاجاتك الخاصة بك حول ما هو الأفضل بالنسبة إليك. لن يدينك بسبب ارتكابك أخطاء.



2 - هل يجب علي الحديث عن طفولتي؟

لا ، ليس عليك التحدث عن أي شيء لا تريده. قد يشجعك المعالج الخاص بك على معالجة مشاكلك الصعبة. لكنك في النهاية مسؤول عن المواضيع التي تناقشها. في حال لم تشعر بالرضا حيال مواضيع معينة أو لا ترغب في الإجابة عن بعض الأسئلة التي يسألها المعالج ، فأنت لست ملزماً بالتحدث.



3 - هل العلاج عبر الإنترنت خيار؟

نعم، العلاج عبر الإنترنت بالتأكيد خيار. يمكنك الوصول إلى معالج نفسي جيّد بكلفة مقبولة. وهناك بعض المواقع التي تتيح لك العلاج من دون الإفصاح عن هويتك.



4 - كم هو عدد الجلسات التي أحتاجها؟

هذا يعتمد على المشاكل التي تريد معالجتها ونوع العلاج الذي تتلقاه، وغالباً ما يكون قصيراً. قد تكون ثماني جلسات علاج كافية لمساعدتك. وفي حالات أخرى، قد يكون العلاج طويلاً. الشخص الذي لديه تاريخ من الحزن أو الصدمة قد يحتاج إلى علاج يستمر سنوات عدة، لكن يمكنك التحدث إلى معالجك حول توقعاتك مقدماً.



5 - ماذا يحدث بالفعل أثناء العلاج؟

لا يصف المعالجون النفسيون أي دواء، بل يركزون على العلاج الحديث. ربّما يسألك المعالج الخاص بك بعض الأسئلة حول ماضيك. يمكنك أيضاً مشاركة معلومات حول حياتك اليومية أو مشاعرك أو طريقة تفكيرك. قد يتجه معالجك أيضاً إلى تعليمك مهارات محددة، مثل إدارة الغضب أو الحد من القلق. يعتمد علاجك على أهدافك.





6 - هل يمكن أن يعرف أحد بأنني أرى معالجاً؟

العلاج سري. يجب على معالجك اتباع قوانين أخلاقية صارمة. ربّما ينتهك معالجك سريّتك فقط إذا ما كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة، كما في حالات إساءة معاملة الأطفال أو تهديد حياتهم. إذا كانت لديك مخاوف محددة، أي أنك لا تريد أن يعرف شريكك أنك تذهب إلى معالج نفسي، فتحدث إلى معالجك حول هذا الأمر.

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