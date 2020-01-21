كم حضنًا يحتاج الإنسان في اليوم؟ وما هي فوائده؟

فوائد الحضن كثيرة حتى أنك يمكن أن تتعجب من كثرتها فهي تفيد الصحة بشكل كبير وتزيد الشعور بالسعادة والأمان، وغير ذلك من الفوائد. ولا تقتصر فوائد الحضن على أشخاص بعينهم، ولكنها تنطبق على الزوجين والأطفال والأصدقاء والأقارب، وفي هذا المقال تعرف على فوائد الأحضان والعناق وأهميته في حياتك:

1- تساعد على انخفاض ضغط الدم

الهرمونات التى يفرزها الجسم بعد عناق ليست فقط جيدة لمشاعر السعادة، لكنها يمكن أن تساعد على تعزيز الصحة البدنية، حيث إن اللمس ينشط مستقبلات تسمى جسيمات باتشينى، التى ترسل إشارات إلى العصب المبهم، وهى منطقة من الدماغ مسئولة عن خفض ضغط الدم.

2- تعزز مشاعر الإخلاص والثقة والترابط

الحضن يجعل الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف أيضا باسم "هرمون العناق"، والذى يجعلنا نشعر بالترابط الاجتماعى ويعزز مشاعر الإخلاص والثقة والترابط، لافتين إلى أنه يضع الأساس البيولوجى بين الأشخاص.

3- التخلص على الخوف

الأحضان حتى لو كان مجرد دُمية يساعد على التهدئة من المخاوف الوجودية.

4- تقضي على التوتر والإجهاد

الأحضان تقلل من مستوى هرمون الإجهاد "الكورتيزول" فى أجسامنا، حيث إنه يجعل أجسامنا تقضى على التوتر وترسل رسائل تهدئة إلى الدماغ.

5- تحسين انتاج خلايا الدم البيضاء

التأثير العاطفي للحضن يعمل على تنشيط شبكة من الأعصاب أو الأوعية الدموية في الجسم فتُحفز الغدة الصعترية، ما يساعد على تنظيم واتزان إنتاج خلايا الدم البيضاء والتي تساعد نسبتها الجيدة على الوقاية من البكتيريا والأمراض.

6- استرخاء العضلات

افراز الجسم للأوكسيتوسين أثناء الحضن يساعد على تحسين وظائف العضلات واسترخائها، واتباع روتين يومي يمكن أن يساعد على التمتع بعضلات أكثر صحة.

فوائد أخرى:

فوائد الحضن للأطفال

توصل الخبراء إلى أن احتضان الأطفال يجعلهم أذكى، فالحضن أحد أنواع الحب الجسدي، ويساعد على نمو عقول الأطفال وجعلهم أكثر ذكاء أكثر مما تتخيلين.

وأن الرضاعة الطبيعية ولمس الجلد للجلد والعناق الحنون خاصة في لحظة الولادة تثير استجابات قوية لمخ الطفل، وتساعد على تطور العقل بشكل أسرع وأكثر صحة، خاصًة مع من يولدون مبكرًا.

ويظل تأثر الأطفال بأحضان الطفولة حتى عندما يكبرون، فالحب والعطف هما مفتاح تطور الشخص في كل مرحلة من مراحل الحياة، ابدئي مبكرًا ولا تتوقفي أبدًا، وسترين أثر حنانك عليهم فيما بعد.

فوائد الحضن وقت الدورة الشهرية بالنسبة للزوجين

القبلة والضمة يمكن أن يكونا أفضل من العلاقة الحميمة خاصًة في أوقات الدورة الشهرية أو إن كانا متعبين ولا يستطيعان ممارسة العلاقة الحميمة.

كم حضنًا يحتاج الإنسان في اليوم؟

يحتاج الإنسان 8 أحضان على الأقل يوميًّا، وهناك مقولة من الطبيبة النفسية الأمريكية فرجينيا ساتير عن الحضن، وهي: "أننا نحتاج 4 مرات من العناق يوميًّا للبقاء، و8 للحفاظ على صحتنا، و12 للنمو".