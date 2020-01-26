أسئلة وأجوبة حول فيروس الكورونا

مؤخراً أصبح فيروس الكورونا عند البعض هوسًا وخوفًا من الإصابة به أو حتى السماع عنه، ولتدارك هذا الموضوع قمنا بجمع عدد من الأسئلة التي قد تهمكم بهذا الموضوع.

ما هو فيروس الكورونا؟

فيروس الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية تسبب المرض لدى البشر والحيوانات، وتتراوح شدة أعراض المرض لدى الإنسان من نزلات البرد إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).



اكتشف فيروس الكورونا المسبب لالتهاب الرئوي الشرق اوسطي (MERS-CoV) لأول مرة في ابريل 2012، حيث لم يكن حينها معروفًا لدى البشر، وكان يسبب مرضًا شديدًا للمصابين به ووفاة نصف حالات الإصابة!



لماذا يدعى هذا الفيروس باسم كورونا؟



يدعى الفيروس بهذا الاسم (coronavirus) او الفيروس الكوروني البشري نظرا لانها تظهر في الميكروسكوب (المجهر) على شكل تاج crown-like.

ما مدى انتشار فيروس الكورونا؟



لا زال موضوع انتشار هذا الفيروس غير معروف حتى الان، لكن منظمة الصحة العالمية تشجع الدول الاعضاء على مواصلة مراقبة التهابات الجهاز التنفسي الحاد عن كثب، واعادة النظر بعناية الى اي نمط غير عادي من التهاب الجهاز التنفسي الحاد (SARI) .

ما هي أعراض الإصابة بـ مرض الكورونا؟

- حمى عادية

- التهاب الانف مع سيلان

- عطس وسعال

- صداع

- وجع في الحنجرة

- آلام في العضلات

- ضيق في التنفس

- الإسهال

يجدر التنويه أن المعلومات المتوفرة حول فيروس الكورونا والمرض هي معلومات تعتمد على عدد قليل من المصابين، وقد تتغير هذه المعلومات كلما علمنا اكثر حول هذا الفيروس.

كيف يصاب الشخص بفيروس الكورونا؟



تقول منظمة الصحة العالمية بأنها لا تعلم كيفية الاصابة بهذا الفيروس بعد! لكن التحريات والتحقيقات مستمرة لكشف المصدر الرئيسي للفيروس، وطريقة العدوى بالإضافة إلى مسار المرض.

هل ينتقل المرض من إنسان إلى آخر؟



طبعا! لقد شاهدنا عدة حالات تم فيها انتقال الفيروس من إنسان إلى اخر، وهذه الحالات وجدت في المجمعات الطبية والعائلات والموظفين، إلا أن طريقة انتقاله بشكل مباشر عن طريق السعال أو العطس أو التواصل المباشر بين المرضى غير معروفة حتى الآن.

هل العاملين في السلك الصحي يواجهون خطر الإصابة بالفيروس؟



نعم! انتقال الفروس يحدث في المجمعات الطبية، من ضمنها انتقاله من المرضى إلى العاملين في الصحة. بالتالي تنصح منظمة الصحة العالمية العاملين في الصحة بتطبيق التدابير المناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها في استمرار.