من أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل الإصابة بالإنفلونزا،

يجب على إمرأة حامل أن تهتم بنفسها وبجنينها، وتنتبه لكافة الأعراض والمشاكل الصحية التي ستواجهها خلال هذه الفترة، وقد تحدث للحامل حمى بسيطة لا تؤثر عليها وعلى جنينها، ولا تحتاج للقلق، وقد ترتفع درجة الحرارة نتيجةً لأمر خطير بحيث إنّ جهاز المناعة لدى الحامل يقوم بحماية جسدها وجسد جنينها من العدوى والأخطار وفي حال تعرضهم للأخطار الصحية سيؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارتها قد تصل لأكثر من 38.3 درجة مئوية مما يستدعي القلق وخصوصاً مع تواجد الأعراض المصاحبة للحمى كالارتعاش، والتعرق، والتعب، والألم والصداع، وهذا قد يسبب تشوهات خلقية وأمراض القلب لدى الجنين.

تتعدد أسباب ارتفاع درجة حرارة المرأة الحامل، وتتفاوت خطورتها، ومن هذه الأسباب ما يأتي:

1- من أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل الإصابة بأمراض ومشاكل الجهاز التنفسي، كالالتهابات الرئوية، ونزلات البرد ، والتهاب الحلق، وكل هذه المشاكل قد تؤدّي إلى تعرض الأم وجنينها للخطر، ويجب على المرأة المصابة أن تتوجّه فوراً للطبيب لكي يقدم لها العلاجات المناسبة لحالتها.

2- من أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل أيضاً الالتهابات في المنطقة المهبلية والمسالك البولية، وهي مشكلة شائعة بين النساء بشكل عام وبين النساء الحوامل بشكل خاص، ويحدث عن هذه المشاكل العديد من الأعراض كالحاجة الدائمة للتبول، ولون البول القاتم، والشعور بالحرقة والألم، وهذه المشكلة تعدّ خطيرة في حال لم يتم علاجها بالشكل السريع بحيث إنها قد تسبب مشاكل في الكلى والولادة المبكّرة، وفي حال الولادة الطبيعية مع وجود هذه المشكلة سيؤدي ذلك إلى انتقال العدوى إلى الجنين وتعريضه للخطر الشديد.

3- الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، كالعدوى الفيروسية والتي تسبب ارتفاع درجة الحرارة والتقيؤ والإسهال، مما يؤدي إلى الضعف وفقدان التوازن وقد يؤدي إلى الإغماء، وتسبّب مشاكل الجفاف وقد تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة، فيجب على المصابة التوجه إلى الطبيب وأخذ العلاجات اللازمة، وتناول الأغذية المساهمة بالعلاج كالموز، وشرب المياه بكثرة لتجنّب الإصابة بالجفاف الذي حتماً سيضر بالجنين.

4- من أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل الإصابة بالإنفلونزا، فهي من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وتسبب الشعور بالآلام في كافّة أنحاء الجسم، والتعب، والقيء، والدوخة، والكحة، وقد تؤثر على الجنين في حال لم يتمّ العلاج بشكل فوري.

5- أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل الإصابة بفايروس البارفو، والذي ينتقل إلى الجنين بسبب ضعف مناعته ويؤدي إلى موته أو إصابته بفقر الدم. تناول الأغذية الملوثة والتي تسبب الإصابة ببكتيريا تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، والتقيؤ، والدوخة، والألم بالإضافة إلى التشنجات وتصلب الرقبة، وتؤدّي الإصابة بهذه البكتيريا إلى تعرض حياة الجنين للخطر والهلاك، فيجب علاجها فوراً والاهتمام بالغذاء المتناول والابتعاد عن الأغذية الملوثة واللحوم غير المطبوخة بشكل جيد، والحليب غير المبستر.

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