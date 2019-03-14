يساهم الرمان الحامل في المحافظة على وزنها

الرُمان أشهر أنواع الفاكهة الطبيعية التي تَمتلك الطعم اللذيذ الحلو، والذي يمكن عصره وتناوله؛ فهو يُشعر الشخص بالانتعاش في فصل الصيف، كما أنّه يمدّ الجسم بالعديد من الفوائد إن تمّ تناول حبيباته أو شربه، والجدير بالذكر أنّ قشور الرمان المجفّفة لها العديد من الفوائد؛ بحيث يمكن نقعها بالماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم شربها.

يعتبر الرمان من أفضل العناصر الطبيعيّة التي ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناولها خلال مراحل الحمل المختلفة، وخاصة في المراحل الأخيرة منها، حيث يقلل إلى حد كبير من التشنّجات والتقلّصات والأوجاع التي تحدث في الرحم، ممّا ينعكس بشكل إيجابي جداً على تسهيل عملية الولادة، ويخفّف من احتمالية الولادة غير الطبيعيّة، وذلك من خلال تقوية عضلات الرحم.

يحتوي الرمان على مجموعة متكاملة من الفيتامينات الأساسية والضرورية للجسم، والتي يرتبط بعضها في النمو الصحي والسليم للجنين على رأسها فيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ب، وفيتامين أ، والتي يعتبر نقص بعضها من المسبّبات الرئيسيّة للتشوّهات الخلقية للأطفال.

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لذا من الضروري اختيار الغذاء الصحي المناسب للحامل ، والانتباه إلى المكونات الغذائية التي يمتصها الجسم والذي هو بحاجة لها في هذه المرحلة الهامة إذ يحتاج إلى هذه العناصر كل من الطفل والأم على حد سواء.

ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف على فوائد الرمان للحامل والجنين بالتفصيل:

معالجة الامساك:

يعتبر الإمساك من الأعراض التي تعاني منها الحامل في أشهرها الأولى ،وهنا لابد من تناول أطعمة تحارب الإمساك كالرمان فهو غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ، بل ويحتوي على 7 غرام من الألياف أي 25 % من الاحتياج اليومي للجسم.



علاج فقر الدم :

يحتوي الرمان على نسبة جيدة من فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل افضل ، ومن الضروري علاج نقص الحديد اثناء الحمل كي لايؤثر على صحة الجنين والأم.



فوائد الرمان للجنين:

من خلال الدراسات والأبحاث توصل الباحثون إلى أن الرمان أو عصير الرمان يقلل من تلف أنسجة المخ عند الجنين بفضل احتواء الرمان على كمية جيدة من الفولات.



الرمان والريجيم:

يساهم الرمان الحامل في المحافظة على وزنها، فهو منخفض السعرات الحرارية ويدفع للشعور بالشبع ويحتوي كوب من الرمان على 145 سعراً حرارياً فقط إلى جانب كونه مصدراً للطاقة والكيربوهيدرات المفيدة.



الوقاية من النزيف

يحتوي الرمان على نسبة عالية من فيتامين ك. الذي يعزز تجلط الدم بشكل طبيعي وصحي وهو ماتحتاجه الحامل في فترة الحمل وبعد الولادة كما تحتاج للحصول عليه بشكل يومي ومن فوائد فيتامين ك ايضاُ تقوية العظام للأم والجنين.



هل من أضرار للرمان على الحامل؟

ليس للرمان اي ضرر على الحامل ولكن مستخلصات الرمان أي القشور كاملة يجب تجنبها إذ يمكن أن تسبب الإجهاض عند تحفيزها لتقلصات الرحم. إلا ان أكل أو شرب عصير الرمان ليست له أضرار جانبية أو مخاطر أثناء فترات الحمل.

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يعتبر الرمان مضاد للالتهابات، فهو يحتوي على الكثير من مضاداتِ الأكسدةِ، كما و يقوي الأنسجة الرّخوة، ويُساعد على سرعة التئام الجروح.

وتعطيه فعاليته في تقوية الأنسجة والعضلات أهميته للمرأة النفساء حيث يساعد في تضييق منطقة المهبل التي توسعت بسبب الولادات عند المرأة.

ولذلك يستخدم قشر الرمان بشكل أساسي في تحضير العديد من الوصفات الطبيعية الرائعة يمكن للمرأة استخدامها في فترة النفاس سنطلعكم على بعضها:

الوصفة الأولى من قشر الرمان للمرأة في النفاس:

- أولاً قومي بتجفيف القليل من قشر الرمان لعدةِ أيام.

- ثم قومي بطحنه بالمطحنة الكهربائية حتى يصبحَ مسحوقاً ناعماً.

- ضعي على النار مقدار كوبين من الماء حتى تغلي جيداً وأضيفي إليها 3 ملاعق كبيرة من قشر الرمان المطحون.

- قومي بتغطية الوعاء واتركيه حتى يبرد.

- استخدمي هذا الماء كغسول مهبلي في المرحلة الأخيرة من النفاس مع الحرص على أن يدخل هذا الماء في منطقة المهبل.

- وسيعمل على تضييق المنطقة بشكل تدريجي وتعقيمها ولذلك عليك المتابعة والاستمرار في تطبيق الوصفة بشكل يومي.

الوصفة الثانية من قشر الرمان للمرأة في النفاس :

- أولاً ضعي ملعقتين كبيرتين من قشر الرمّان المطحون، وملعقة صغيرة من الكمون في كوب.

- ثُمّ قومي بسكب الماء الساخن.

- ثم غطّي الكوب واتركيه قليلاً.

- اشربي كوباً من هذا المشروب يومياً على الرّيق بعد عشرة أيام من الولادة وحتى تنتهي فترة النفاس.

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فوائد عصير الرمّان للحامل

- عصير الرمّان يعتبر الغذاء الصحيّ يجب أن تحرص الأم الحامل على تناوله ومن أكثر هذا الأطعمة المفيدة والصحيّة ثمار الرمان، لاحتواء عصيره على الكثير من العناصر والمغذّيات والتي تعتبر ضرورية لصحّة الأم وجنينها.

- من فوائد عصير الرمان أنه غني بالكثير من الفيتامينات والتي من بينها فيتامين أ، ج، هـ، إضافة لاحتوائه على حمض الفوليك، والمعادن ومنها البوتاسيوم، الكالسيوم، والحديد، كما ويحتوي الرمان على المضادات المؤكسدة والتي تحارب ظهور الشقوق الحرة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة بكمية أكبر من تلك الموجودة في الشاي الأخضر، وتلعب هذه المضادات دوراً في حماية جسمها من التعرض للالتهابات كما ويقيها من الأورام الخبيثة ويزيد من قوّة الجهاز المناعي.

- يقي عصير الرمان من الإصابة بالإمساك نظراً لغناه بالألياف، فكوب العصير الواحد منه أو من حبوبه يحتوي على نحو سبعة غرامات من الألياف وهو ما يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية للألياف، إذ إنّ جسم الحامل يحتاج قرابة 25-30 غرام بشكل يومي من الألياف، والتي من شأنها أن تسهّل عمليّة الهضم وتقي من التعرّض للإمساك والذي كثيراً ما يرافق الحامل في هذه المرحلة.

- يقي عصير الرمان من التعرّض لفقر الدم الأنيميا، لاحتوائه على فيتامين ج الذي يحفّز امتصاص الجسم للحديد، إذ أن نقص حصول الجسم على هذا العنصر وبكميات مناسبة يزيد من خطر حدوث خلل في وزن الجنين أو التسبّب بمشاكل صحيّة تهدّد حياته.

- يوفر عصير الرمان الحماية اللازمة لدماغ الجنين، من خلال حماية أنسجة المخ من التعرّض للتلف، إضافة لتقليل نسبة ولادة طفل بعيوب خلقية نتيجة لما يحتوي عليه من الفولات.

- من فوائد عصير الرمان أن له القدرة في الحفاظ على الوزن، لانخفاض معدّل السعرات الحرارية التي يحتويها، فالكوب الواحد يحتوي حوالي 145 سعر حراري، ويحتوي أيضاً على كمية من الكربوهيدرات التي تزوّد جسم الحامل بالطاقة التي يحتاجها لكي تتحرّك وتمارس أنشطتها بأقل جهد، ولاحتوائه على الألياف فتستغرق وقتاً في المعدة الأمر الذي يشعر بالشبع. يحتوي على فيتامين ك، المسؤول عن تعزيز تجلطات الدم وتقوية عظام الأم والجنين.

عصير الرمان وتخفيف الوزن

نظراً لفوائد عصير الرمان المتعددة، بات ينصح بتناول عصير الرمان للأشخاص الذين يريدون التخفيف من وزنهم، حيث يعمل على تخفيف الدهون حول المعدة وكذلك يقلص من كمية الحمض الدهني في الدم الذي يعتقد أن زيادته تؤدي إلى تشكل الدهون حول البطن وقد تؤدي إلى أمراض في القلب والسكري.

طريقة عمل عصير الرمان بماء الورد:



مقادير عصير الرمّان بماء الورد:

- خمس حبات من الرمّان، مفصول الحبّات.

- كوبان من الماء.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير عصير الرمّان بماء الورد :

- أولاً نضع حبّات الرمّان مع الماء في الخلّاط الكهربائي، مع السكر، والثلج وماء الورد.

- ثم نخلط المقادير جيداً ثمّ نصفي المزيج بواسطة مصفاة في وعاء أو إبريق.

- ثم ندخل العصير إلى الثلاجة لحوالي الساعة.

- وأخيراً، ثمّ نسكبه في أكواب ونقدمه بارداً وصحتين.