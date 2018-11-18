من أسباب ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم تشكّل حصى المرارة

يُعتبر البيليروبين صبغة صفراء اللون، يتشكل نتيجة تكسّر الهيموغلوبين المتواجد داخل خلايا الدم الحمراء عند تحلّلها بعد انتهاء دورة حياتها، أو عند تحلّلها لأسباب صحيّة أو مرضيّة أخرى، ثمّ ينتقل البيليروبين عبر الدم عن طريق بروتين الألبومين إلى الكبد لتتمّ معالجته، ويُطلق على البيليروبين قبل وصوله إلى الكبد مصطلح البيليوروبين غير المقترن ، ويتّحد في الكبد مع حمض الغلوكيورنيك ليُطلق عليه مصطلح البيليروبين المقترن، ثمّ ينتقل عبر القنوات الصفراويّة إلى المرارة ليتمّ تخزينه وإفرازه إلى الأمعاء الدقيقة للمساعدة على هضم الدهون، ليخرج من الجسم في النهاية مع البراز.

في حال كشفت الاختبارات عن وجود ارتفاع في نسبة البيليروبين في الدم قد يحتاج الطبيب لطلب المزيد من التحاليل الدمويّة، والاختبارات التشخيصيّة الأخرى مثل التصوير بالموجات فوق الصوتيّة)، لتساعده على معرفة المسبّب الرئيسيّ للارتفاع وللمساعدة على تشخيص الحالة بشكلٍ دقيق، وقد يكون ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم ناتجاً عن وجود مشكلة صحيّة في الكبد، أو المرارة، أو القنوات الصفراويّة، أو بسبب بعض المشاكل الصحيّة التي تؤدي إلى زيادة سرعة تكسّر الكريات الحمراء في الدم، وفي ما يلي بيان لبعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم:

1- التعرّض للسمنة نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية.

2- الإصابة بأحد أمراض الكبد المختلفة، مثل الإصابة بمرض التهاب الكبد.

3- الإصابة بمرض تشمّع الكبد الذي يتمثل بتندّب أنسجة الكبد.

4- تشكّل حصى المرارة .

5- الإصابة بسرطان المرارة أو البنكرياس.

6- الإصابة بمتلازمة غلبرت

7- الوراثيّة.

8- تضيّق القناة الصفراويّة حيثُ يؤدي التضيّق الشديد في أجزاء من القناة الصفراويّة إلى صعوبة مرور السوائل من خلالها.

9- تفاعل نقل الدم، وهو عبارة عن ردّة فعل مناعيّة تحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعيّ للدم المنقول من شخص إلى آخر.

10- الإصابة بفقر الدم الانحلاليّ حيثُ يتمّ انحلال كميّات كبيرة من كريات الدم الحمراء لدرجة لا يكون فيها الكبد قادراً على التعامل مع كميّة البيليروبين المرتفعة في الدم، وقد تحدث هذه الحالة نتيجة تكسّر كريات الدم الحمراء الناجم عن الإصابة بالعدوى، أو بسبب تناول أحد أنواع الأدوية، أو الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتيّة، أو نتيجة معاناة الشخص من الإصابة باعتلال جيني معين.

المزيد:

ما الأسباب التي تؤدي الى الإصابة بمتلازمة الأيض؟

الرباط الصليبي: أعراضه، مراحل علاجه، التمارين المناسبة له!

نصائح تهمكِ لعلاج مرض السكري