أعراض نقص الحديد لديك!

بعض الأعراض تنذر بنقص الحديد، وهي الإرهاق المستمر وشحوب البشرة

ذكرت مجلة "الطب اليوم" الألمانية أن بعض الأعراض تنذر بنقص الحديد، وهي الإرهاق المستمر وشحوب البشرة وتساقط الشعر وصعوبات النوم وضيق التنفس وخفقان القلب.



أوضحت أن نقص الحديد يؤدي إلى تكوين الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء بشكل غير كاف، وهو المسؤول عن نقل الأوكسجين ذكرت مجلة "الطب اليوم" الألمانية أن بعض الأعراض تنذر بنقص الحديد، وهي الإرهاق المستمر وشحوب البشرة وتساقط الشعر وصعوبات النوم وضيق التنفس وخفقان القلب.

وأوضحت أن نقص الحديد يؤدي إلى تكوين الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء بشكل غير كاف، وهو المسؤول عن نقل الأوكسجين.

ويرجع نقص الحديد إلى أسباب عدة، منها فقدان الدم بشدة بعد جرح ما أو الحيض الشديد أو عدم امتصاص الحديد جيداً عبر التغذية بسبب جراحة بالمعدة مثلاً أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي.

كما قد يرجع نقص الحديد إلى عدم إمداد الجسم به بشكل كاف بسبب الحِميات الغذائية الخاصة أو التغذية أحادية الجانب. ويمتص الجسم الحديد على أكمل وجه من المصادر الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك. ويمكن التحقق من نقص الحديد من خلال إجراء فحص للدم لدى الطبيب. ويمكن في بعض الحالات اللجوء إلى تعاطي أقراص الحديد.

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