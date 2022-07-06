ما هي أسباب الشعور بالبرد في فصل الصيف؟ طرق علاج الشعور بالبرد في الصيف؟ ما هي أسباب برودة الأنف في الصيف؟ طرق علاج برودة الأنف في الصيف؟ ما هي أسباب الشعور بالبرد والقشعريرة؟ ما سبب برودة الجسم المفاجئة؟ كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عليها في هذا المقال.

أسباب الشعور بالبرد في فصل الصيف

مشاكل في الغدة الدرقية وهرمونات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تفرز هرمونات الغدة الدرقية T3/T4 وهذه مسؤولة عن العمليات الأيضية وإنتاج الطاقة في جسم الإنسان، ولو قلت هذه الهرمونات ممكن أن إنتاج الطاقة وحرق الطاقة سوف يقل مما يشعر بالبرودة والشعور بالبرد.

انخفاض ضغط الدم

يوجد داخل الشرايين كمية محددة من الدم تولد ضغط بمقدار 120/80 وحدة زئبقية، وعندما ينخفض ضغط الدم كمية الدم التي توصل للأنسجة ومنها الجلد يعني أن عندما ينخفض ضغط الدم الجلد سوف يأتيه الدم بكمية أقل من المعتاد عليه، والنتيجة أن الدم يوجد عليه حرارة وسريان الدم في الشرايين يولد الحرارة، وعندما ينخفض ضغط الدم خاصة الدم الذي يوصل للجلد فالإنسان يشعر بالبرودة، فيجب التأكد أن ضغط الدم دائماً صحيح.

مشاكل في الأعصاب الطرفية

مريض السكر خاصة في أطراف اليدين أو أطراف القدمين يحصل فيها مشاكل في الأعصاب الطرفية، تبدأ المشاكل في الأعصاب تموت أو تقل قدرة عملها، وقدرتها على نقل الإشارات العصبية بشكل أقل، فالنتيجة أن ممكن الشخص عندما الاعصاب في اليد أو القدم الإشارات لا تعمل بشكل صحيح ممكن الشخص يشعر بالحرارة أو البرودة، ودائماً تحصل مع مريض السكر لأنه مريض السكر لديه مشاكل بشكل دائم في الأعصاب وتسمى الأعصاب الطرفية، فمن الأفضل لمريض السكري أن يلتزم بالعلاج.

قلة الدهون تحت الجلد

كل ما كان في الإنسان دهون أكثر كلما شعر بالدفء أكثر ولا يشعر بالبرد بسهولة، أما الشخص الذي لديه دهون قليلة وشخص ضعيف فهذا الشخص يشعر بالبرد بشكل أسرع، وهذه هي أحد فوائد الدهون، الدهون دائماً مضرة لكن هذه أحدف فوائد الدهون في جسم الإنسان.

علاج الشعور بالبرد في الصيف

الابتعاد عن مكيف الهواء البارد

الابتعاد عن الأماكن الباردة والمفتوحة

الالتزام بنظام غذائي صحي ملىء بالبروتين والكربوهيدرات التي تدعم صحة الجسم.

شرب الأعشاب الساخنة مثل اليانسون والشاي الأخضر، الزنجبيل، القرفة.

ممارسة الرياضة لأنها تساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم.

تناول الاكلات والمشروبات الباردة.

أسباب برودة الأنف في الصيف

ضعف الدورة الدموية

قصور في الغدة الدرقية

مرض رينود وهو مرض يُصيب بعض المناطق في الجسم مثل أصابع اليدين والقدمين والبرودة في حالة انخفاض درجات الحرارة أو التوتر

علاج برودة الأنف في الصيف

استنشاق البخار المتصاعد من المشروبات العشبية الساخنة مثل الزنجبيل والبابونج.

الاهتمام بغسيل الوجه بالماء الدافئ وتجفيفه بشكل سريع.

تخليص الأنف من المخاط الكامل فيها وتجفيفه بشكل جيد من الفتحتين.

أسباب الشعور بالبرد والقشعريرة

التعرض للخوف

التعرض للجو البارد

تناول الثلج

الاصابة بالعدوى البكتيرية او الفيروسية.

التهاب المعدة والأمعاء.

التهاب السحايا.

الالتهاب الرئوي.

التهاب الحلق.

التهاب االمسالك البولية.

ما سبب برودة الجسم المفاجئة؟

فقر الدم

نقص فيتامين ب 12

كسل في الغدة الدرقية

متلازمة رينود

الدمامل

نقل الدم

الخوف أو التوتر والقلق

ممارسة الرياضة الشديدة

الأمراض المزمنة

تناول بعض الأدوية

انخفاض سكر الدم

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