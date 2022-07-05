دراسة: تنظيف الأسنان في هذا الوقت يطيل العمر نظافة الفم هي عملية الحفاظ على نظافة الفم وخلوه من أمراض الأسنان ورائحة الفم الكريهة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وكذلك التنظيف بين الأسنان. ولكن ماذا لو قلنا لك أن الحفاظ على صحة أسنانك يرتبط في الواقع بحياة أطول. علاوة على ذلك ، فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة في وقت معين يرتبط أيضًا بطول العمر بشكل أفضل. لذلك دعونا نتعرف على ما كشفت عنه الأبحاث حول هذا الرابط المفاجئ بين صحة فمك وطول حياتك!

دراسة: تنظيف الأسنان في هذا الوقت يطيل العمر

نبذة عن الدراسة

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Aging أن صحة الفم الجيدة تساهم في إطالة العمر. لقد درسوا ارتباط سلوكيات صحة الأسنان وترتيب الأسنان أو حالتها على جميع أسباب الوفيات لدى 5611 من كبار السن من 1992 إلى 2009 وحسبوا تقديرات المخاطر لدى الرجال والنساء بشكل منفصل. تم أخذ المتغيرات مثل الجنس ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والتعليم وحالة التدخين وتاريخ الأمراض المزمنة للمشاركين في الاعتبار قبل الوصول إلى الاستنتاجات.

دراسة: تنظيف الأسنان في هذا الوقت يطيل العمر

ماذا اكتشف الباحثون؟

وجد الباحثون أن تنظيف الأسنان ليلًا قبل النوم يرتبط بشكل خاص بطول العمر. علاوة على ذلك ، ارتبطت عادات نظافة الفم الصحية مثل استخدام خيط تنظيف الأسنان كل يوم وزيارة طبيب الأسنان بطول العمر. بينما أدى عدم رؤية طبيب أسنان لمدة عام واحد إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 30-50 في المائة ، مقارنة برؤية طبيب الأسنان مرتين أو أكثر في العام.

من ناحية أخرى ، وجد الباحثون أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل يزيد من مخاطر الوفاة بنسبة 20-35٪، مقارنةً بالتنظيف كل يوم. كما أن عدم استخدام الخيط أبدًا يزيد من خطر الوفاة بنسبة 30٪ مقارنةً بالتنظيف يوميًا.

دراسة: تنظيف الأسنان في هذا الوقت يطيل العمر

طول العمر وعدد الأسنان

مع زيادة عدد الأسنان المفقودة ، يرتفع معدل الوفيات أيضًا. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ليس لديهم أسنان معرضون لخطر الموت بنسبة 30 في المائة ، مقارنة بمن لديهم 20 سناً.

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Community Dental Dental and Oral Epidemiology أن الحفاظ على أسنان صحية يبدو أنه يعزز البقاء على قيد الحياة لدى كبار السن.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم 20 سنًا أو أكثر في سن السبعين لديهم فرصة أكبر للعيش لفترة أطول من أولئك الذين لديهم أقل من 20 سنًا.

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