أسباب وأعراض الولادة في الشهر الثامن

من أسباب الولادة في الشهر الثامن حدوث خلل في المشيمة

في حال الولادة بالشهر الثامن من الحمل تسمى هذه الولادة بالولادة المبكرة؛ بحيث يستعد جسم الحامل للولادة قبل نهاية فترة الحمل الطبيعية وهي تسعة شهور كاملة، وقد تتطلب الولادة المبكرة رعاية صحية خاصة للأم وطفلها حسب حالة ووضع كل منهما.

أسباب الولادة في الشهر الثامن:

- الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

- الحمل بالتوائم.

- في حال تمزق الأغشية المحيطة بالجنين بشكل مبكر.

- عندما يكون هنالك خلل في عملية إيصال الغذاء والأكسجين للجنين.

- حدوث خلل في المشيمة كانفكاكها.

- عوامل هرمونية لدى الحامل.

- الخلل بنسبة السائل حول الجنين كزيادته أو نقصانه بشكل كبير.

- حدوث انقباضات الرحم بشكل متكرر.

- التوتر أثناء الحمل، والحزن الشديد على فقد شخص قريب مثلاً.

- تعرض الحامل للعنف، أو لحادث.

- أسباب وراثية.

- في حال تكرر الحمل وعدم المباعدة بين كل حمل وآخر.

أعراض الولادة في الشهر الثامن:

- الشعور بألم في منطقة الظهر، وهذا الألم يجب أن يكون مستمراً حتى يكون علامة للولادة المبكرة.

- حدوث تشنجات أسفل البطن مع ألم شديد.

- نزول إفرازات سائلة من منطقة المهبل.

- الشعور بالغثيان، والإسهال، بالإضافة إلى التقيؤ.

- الشعور بالضغط الشديد في منطقة أسفل الحوض والمهبل.

- حدوث نزيف في المهبل بغض النظر عن شدته.

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