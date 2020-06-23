هنالك العديد من النساء اللواتي يركضن نحو الرجال ذوي السمعة السيئة، ورغم معرفتهن أن ذلك سيجلب لها المتاعب، إلَّا أنهن يفضلن مواعدتهم حتى وإن كن فتيات صالحات وواعيات.

ونقلاً عن موقع حلوة نكشف أسباب انجذاب النساء للرجال السيئين:

1.تنجذب النساء لثقة الرجل السيء بنفسه

الرجال السيئون لن يكونوا قادرين على جذب الفتيات إذا كان مستوى ثقتهم بأنفسهم منخفضًا؛ لذلك يعني هذا امتلاكهم لثقة كبيرة، وقد يتمثل ذلك بالأصدقاء الذين يختارونهم، او نوع السيارة التي يقودونها، أو حتى الأماكن التي يتناولون فيها طعامهم، وغيرها الكثير.

2. فترة الإباضة تتحكم انجذاب النساء للرجل السيئ

وفقًا للعلم أنه عندما تكون المرأة في مرحلة الإباضة، تؤثر هرموناتها على من تعتبره شخصية أب عظيمة أطفالها المستقبليين؛ فبالقرب من وقت الإباضة، تنجذب الفتيات إلى الأولاد ذوي المظهر الجميل والجذاب والمتمرد.

3. شخصية الرجل السيئ أكثر جاذبية

لا يهتم الرجال السيئين بأي شيء، فالبنسبة لهم لا يوجد كتاب قواعد محدد للسير وفقه، حيث يبدو أنهم يعيشون على الحافة، وعلى الرغم أنهم يحبون أن يكونوا متحكمين ومتحمسين لمعتقداتهم الخاصة، إلا أنهم ما زالوا يعرفون الطريقة الصحيحة للتعامل مع سيدة وجعلها تشعر بالارتياح.

4. تبحث السيدات عن روح المغامرة والمرح

إحدى السمات المميزة للرجل السيء هي حب المغامرة والإثارة، فهن يرين أن الرجال الذين لا يتمتعون بالقدرة على العيش في البراري أو خوض المغامرات غير مناسبين.

5. تشعر النساء بالحماية حولهن

تفضل النساء الرجل السيء على غيره لأنهن يردن شخصية ذكورية يمكن حمايتها؛ فمعظم النساء اللاتي يشعرن بالضعف ويخشون من الجريمة يبحثن عن رجل يمكنه حمايتها. وفي الواقع، مظهر الجسد القوي هو سبب شعور النساء بالأمان من حولهن.

6. تفضل الفتيات الرجال الجذابين على اللطفاء

في إحدى الدراسات، أعطيت النساء ملفات شخصية من رجلين مختلفين وكان عليهما اختيار أيهما يفضلن، وقد اختارت معظم النساء الملف الشخصي للرجل الذي يتمتع بسمات بدنية جيدة، بينما الرجل اللطيف الاختيار الأخير. ووفقًا لذلك، ندرك أن سمة اللطافة لا تعد عاملًا بارزً في اختيار الشريك لعلاقة جدية، بدلًا من ذلك، سمة التلاعب التي يتمتع بها الرجل السيء أكثر جاذبية بالنسبة لهن.

7. بإمكان الرجل السيء تحرير الفتاة السيئة التي تخفيها المرأة

يشرح عالم النفس، الدكتور "روبين ماكاي"، أن الفتيات اللواتي لديهن جانب متمرد داخلي مخفي ينجذبن بسهولة إلى الرجال الذين يمكنهم إطلاق ذلك؛ ففي العادة تقمع هذه الشخصية المتمردة للفتاة منذ الطفولة.

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