أشياء تمنحك السعادة في الزواج.. من بينها الأطفال

الزواج علاقة تقوم على المودة والرحمة، إنه أيضاً علاقة شراكة بين شخصين كلّ منهما يبذل مجهوداً من أجل الآخر، ويحصل في المقابل على العديد من المنافع.

لا يمكن أن يقوم الزواج السويّ على طرق يستفيد منها طرف واحد فقط أو طرف يتنازل دائماً، وعموماً، هذا لا يعني أن مكتسبات الزواج يجب أن تكون فردية، فهناك أشياء مشتركة يحصل عليها الشريكان من الزواج، وتصبح مصدر سعادة لكليهما، قد يحصل زوجان على جميعها، أو بعضها، المهم أن يستطيعا التركيز على مكتسباتهما من الزواج، حتى يستطيعا استئناف حياتهما معاً بإيجابية.

إذا كنتِ عروساً على وشك الزواج، أو كنتِ متزوجة ولكنكِ تبحثين عن إيجابيات لزواجكِ، فالسطور التالية تحمل لكِ 4 أشياء تمنحكِ السعادة في الزواج.



1- الأطفال

الأمومة والأبوة أحد مصادر السعادة المشتركة التي يحملها لكِ الزواج، كما أن الأطفال يشكلان أحد أهم عناصر المشاركة بين الزوجين، فهم فرصة جيدة للتعاون والتفاهم معاً بشأن أسلوب التربية، ودافع مستمر لإصلاح الحياة الزوجية والعمل على إبقائها مستقرّة وسعيدة.



2- الصداقة

سواء كان لكِ أصدقاء أم لا، فإن زوجك يمكن أن يصبح الصديق الأقرب لكِ، والأكثر ثقة، وعلى الجانب الآخر قد تصبحين أنتِ أيضاً صديقته المفضّلة، وهذا يمنحكما السعادة، حيث تتمكّنان من ممارسة أنشطة وهوايات مشتركة، وتجدين دائماً صديقك المقرّب إلى جانبك.



3- الأمور المالية

قد تشكّل الأمور المالية مصدراً للرعب بالنسبة إلى بعض الأزواج، حيث تحدث الكثير من المشاكل بسبب الخلاف عليها، لكن التفاهم بشأن الأمور المالية يعني مصدراً مهماً للوئام بينك وبين زوجك، سواء كان التقارب بينكما بشأن التعاون والاتحاد في الأزمات المالية، أو التعاون لتحقيق مصالح مالية مشتركة تدفعكما للأمام.



4- الروحانيات

المشاركة في الروحانيات وممارسة الطقوس الدينية أحد العوامل المشتركة بين الزوجين التي توطّد العلاقة بينهما لتصبح نقطة مضيئة ومصدر سعادة في الزواج.