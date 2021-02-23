أسباب تأخر الدورة الشهرية للمتزوجات يثير القلق والخوف والتوتر،حيث أشارت الدراسات العلمية أن من شأنه أن يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الدورة الشهرية.

استمرار الدورة الشهرية بسبب حدوث اضطرابات في الهرمونات لدى المرأة، ويعد هذا من أسباب طول الدورة الشهرية الطبيعية، وحينما يكون السبب هو التغيرات في الهرمونات، فلا تأتي الدورة الشهرية طويلة في كل مرة، بل يحدث هذا مرة أو مرتين على الأكثر، ثم تعود لطبيعتها.

خلل في وظائف الغدة الدرقية يؤثر على الدورة الشهرية فإنها تؤثر على الجسم بأكمله، ويمكن أن تلاحظ المرأة وجود اضطرابات في الدورة الشهرية أيضًا، فقد تصبح أكثر غزارة أو خفيفة جدًا، كما يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة.

الأورام الحميدة تعمل على تغيير في مواعيد الدورة الشهرية، تحدث الأورام الحميدة عندما يكون هناك نمو غير طبيعي للأنسجة، وهذا في أي منطقة بالجسم، بما في ذلك الرحم، وعندما تصاب المرأة بأورام حميدة في الرحم، فقد تتأثر الدورة الشهرية بهذا الورم، وقد تزداد أيام نزولها.

مخاطر تأخر الدورة الشهرية

غزارة الدورة الشهرية

صعوبة الإنجاب

إحتمالية الإصابة بهشاشة العظام

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

حمية غذائية سيئة

الحمل والرضاعة

مشاكل واضطرابات الغدة الدرقية

مشاكل وأمراض الجهاز التناسلي

متلازمة المبيض متعدد الكيسات

الإفراط في ممارسة الرياضة

مشاكل الوزن

موانع الحمل وبعض الأدوية

بلوغ سن اليأس أو الإقتراب منه

التوتر

أعشاب تعمل على نزول الدورة الشهرية المحتبسة

البقدونس

الزنجبيل

الأناناس

القرفة

الكركم

الكمون

اهم أسباب تأخر الدورة الشهرية للمتزوجات

خسارة الكثير من الوزن

إذا انخفض مؤشّر كتلة الجسم بسرعة بأقلّ من 18 أو 19، قد تتوقّف دورتك الشهرية. إنّما مؤشر كتلة الجسم ليس العامل الوحيد. فقد يسبّب مرض فقدان الشهيّة (الأنوروكسيا) ومرض الشره (البوليميا) أيضًا توقّف الدورة الشهرية.

ممارسة التمارين بشكل مفرط

من أسباب تأخر الدورة الشهرية النشاط البدني الكبير، مثل التدريب المكثّف لسباق الماراثون، قد يؤدّي أيضًا إلى توقّف الحيض. فبهذه الطريقة يحمي الجسم نفسه من الحمل، حين يكون عرضة لإجهاد شديد. فهو يمنع التبويض بانخفاض مستوى هرمون الأستروجين، وبالتالي لا تأتي الدورة الشهرية.

الإجهاد والتوتّر

من أسباب تأخر الدورة الشهرية حدوث موت في العائلة أو انفصال عاطفيّ أو أيّ حدث آخر يؤثّر عليك، قد يؤدّي هذا إلى انقطاع الطمث.

اضطراب الغدّة الدرقية

تنظّم الغدّة الدرقية، التي تقع في الرقبة، عملية الأيض في الجسم. وتتفاعل أيضًا مع العديد من أجهزة الجسم والتي تسمح لها بالعمل بسلاسة. إذا كنت تعانين من اضطراب في الغدّة الدرقية، سواء كان نقص نشاط الغدّة أو فرط نشاطها، قد يؤثّر هذا على دورتك الشهرية. إذا كنت تشعرين بأعراض اضطراب الغدّة الدرقية، استشيري الطبيب.

تكيّس المبايض

من أسباب تأخر الدورة الشهرية تكيّسات المبايض هو اضطراب هرموني ناجم عن نقص التبويض. وهذا يخفّض مستوى هرمونات الأستروجين والبروجسترون والتستوستيرون. وهناك حالات متزايدة من هذه الحالة، وإنْ كانت بدرجات مختلفة. وقد تؤدّي إلى توقّف كامل للدورة الشهرية أو عدم انتظامها. ومن بين الأعراض الأخرى، هناك نموّ الشعر على الوجه والصدر وصعوبة فقدان الوزن ومشاكل الخصوبة.

حساسيّة القمح

من أسباب تأخر الدورة الشهرية حساسيّة القمح حالة شائعة اليوم وهي عدم تحمّل الغلوتين. ولكن أيّ مرض مزمن لم يتمّ تشخيصه أو علاجه قد يشكل ضغطًا على الجسم ويؤدّي إلى تأخير الدورة الشهرية.

طريقة منع الحمل

من أسباب تأخر الدورة الشهرية منع الحمل التي تتبعينها. فبعض الحبوب ذات الجرعة المنخفضة قد تؤدّي إلى غياب الدورة الشهرية، وهذا لا يشكّل أيّ خطر. وقد يحدث الشيء نفسه مع استخدام اللولب أو الحقن. وقد يتطلّب الأمر بعض الوقت لكي تعود الدورة الشهرية بعد إيقاف وسيلة منع الحمل، ولكنها تعود بشكل عام دون مشاكل بعد بضعة أشهر.

انقطاع الطمث المبكر

حين تعاني امرأة تحت سنّ الأربعين عامًا من انخفاض الهرمونات بشكل كبير، قد يحدث عندها انقطاع مبكر للطمث، بعبارة أخرى، ما يسمّى بفشل المبيض المبكر. وبالإضافة إلى توقف الحيض، تشمل الأعراض الهبّات الساخنة والتعرّق الليلي وجفاف المهبل. وهي ظاهرة شائعة إلى حدٍّ ما لذا لا داعي للقلق.

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