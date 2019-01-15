9 أسباب تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية
لاشك أن كل شخص قد يخطئ لذلك يجب على الطرف الآخر أن يسامحه
لا توجد أي علاقة إنسانية كاملة على أرض الواقع، ولا يستثنى الزواج من هذه القاعدة، حيث تمر تلك العلاقة المقدسة بالكثير من المشاكل والمتاعب.
موقع “بابل” الإلكتروني أورد أكثر المشاكل شيوعًا بين الأزواج والتي تؤدي إلى تفكك روابط الحياة الزوجية وفشلها، هي..
تغيير الشريك
من أكثر المشاكل شيوعًا بين الأزواج محاولة تغيير سلوكيات الشريك وطباعه، فهي تساهم في زعزعة استقرار الحياة الزوجية.
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الإدارة السيئة للوقت
الانشغال بالعمل والنشاطات الأخرى على حساب الشريك يؤدي في الأغلب لإهمال الطرف الآخر والابتعاد عنه، وهو ما يتسبب في فتور المشاعر بين الزوجين لتتحول حياتهما إلى مجرد روتين.
المشاكل المالية
قد يؤدي سوء تصرف أحد الشريكين أو كليهما في الأمور المالية لنشوء مشاكل بينهما، فالإسراف والتبذير لهما نتائج وعواقب وخيمة تؤثر بالسلب على العلاقة الزوجية.
انصراف التركيز بعد الإنجاب
تصرف الزوجة اهتمامها بعد إنجاب الأطفال إلى العناية بهم والانشغال بتلبية احتياجاتهم وهو ما يؤدي لفتور المشاعر تجاه الزوج.
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الخيانة
قد تحدث الخيانة بسبب غياب الحب والتفاهم بين الرجل والمرأة، وتعد أحد أخطر المشاكل الشائعة بين الأزواج والتي تهدد بنيان الأسرة.
الملل
بعد سنوات من الزواج يشعر أحد الأطراف أو كليهما بالملل تجاه الطرف الآخر بسبب غياب التواصل السليم، لذا ينبغي على الزوجين إجراء تغييرات إيجابية على حياتهما بين وقت وآخر.
عدم التسامح
لاشك أن كل شخص قد يخطئ لذلك يجب على الطرف الآخر أن يسامحه ويغفر له، وغياب الغفران في الحياة الزوجية يؤدي لنشوء مشاكل لا تنتهي.
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غياب التقدير
عندما يكون التقدير منخفضًا أو منعدمًا ترتفع نسبة الصراع بين الطرفين، وتزداد وتيرة المشاكل بينهما.
الانشغال بالهواتف الذكية
من أهم المشاكل الشائعة في وقتنا الحالي سماح أحد الزوجين بالتكنولوجيا بالتدخل والانشغال بها خلال تناول الطعام أو تصفح الإنترنت وهذا ما يؤدي لانخفاض التواصل بين الرجل والمرأة.
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