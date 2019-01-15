9 أسباب تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية

موقع “بابل” الإلكتروني أورد أكثر المشاكل شيوعًا بين الأزواج والتي تؤدي إلى تفكك روابط الحياة الزوجية وفشلها، هي..

تغيير الشريك

من أكثر المشاكل شيوعًا بين الأزواج محاولة تغيير سلوكيات الشريك وطباعه، فهي تساهم في زعزعة استقرار الحياة الزوجية.

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الإدارة السيئة للوقت

الانشغال بالعمل والنشاطات الأخرى على حساب الشريك يؤدي في الأغلب لإهمال الطرف الآخر والابتعاد عنه، وهو ما يتسبب في فتور المشاعر بين الزوجين لتتحول حياتهما إلى مجرد روتين.

المشاكل المالية

قد يؤدي سوء تصرف أحد الشريكين أو كليهما في الأمور المالية لنشوء مشاكل بينهما، فالإسراف والتبذير لهما نتائج وعواقب وخيمة تؤثر بالسلب على العلاقة الزوجية.

انصراف التركيز بعد الإنجاب

تصرف الزوجة اهتمامها بعد إنجاب الأطفال إلى العناية بهم والانشغال بتلبية احتياجاتهم وهو ما يؤدي لفتور المشاعر تجاه الزوج.

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