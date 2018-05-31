3 صفات تتميز بها المرأة القصيرة عن الطويلة في العلاقة الزوجية

المرأة القصيرة تتمتع بجاذبية أكبر عند الرجل

لعل جواب السؤال الذي يقول: من هي الأكثر جاذبية الفتاة الطويلة أم القصيرة؟ يأتي ضمن ما كشفته دراسة حديثة لعلماء من جامعتي "رايس" و"شمال تكساس" في الولايات المتحدة، وهو أن العلاقة عكسية بين طول المرأة والرجل للنجاح في الحياة الزوجية.

يقول خبير التنمية البشرية والعلاقات الاجتماعية أسامة لطفي: "إن المرأة القصيرة تتمتع بجاذبية أكبر عند الرجل، كما أنها توفر للرجل حالة من الإشباع في العلاقة الحميمة بشكل متميز ومتوازن عن المرأة الطويلة، كذلك تتمتع المرأة القصيرة بخصوبة أكبر عن الطويلة في الإنجاب والولادة، حيث تصل إلى مرحلة البلوغ بشكل أسرع مقارنة بالمرأة الطويلة التي تتأخر لديها مواعيد ازدهار الخصوبة"، ولا ينصح لطفي بالزواج من المرأة المتساوية في الطول مع الرجل، فهو لن يشعر بارتياح كامل إزاء علاقته بها، إذ يفتقد الإحساس بالقوة والتميز والارتفاع، فيما تفقد هي الشعور بالأمان مع رجل أقصر منها، بحسب ما تؤكده الدراسات الحديثة.

الجدير بالذكر، تفضل المرأة دائماً الرجل الأطول منها أو المساوي لها في الطول على الأقل حتى يشعرها بالأمان.

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