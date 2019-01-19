ماهي أسباب تشنج الرقبة؟

الرقبة هي أكثر أجزاء العمود الفقري حركة فهي تحمل 15% من وزن الجسم (shutterstock.com)

تتكون الرقبة من مجموعة عضلات وأوتار وأربطة وعظام تعمل معا وذلك لدعم الرأس والسماح لها بالتحرّك في جميع الاتّجاهات.

ويحدث التصلّب أو التشنّج عادةً عند الافراط في استخدام عضلات الرقبة، أو عندما تتمدّد العضلات والأوتار أكثر من اللازم الأمر الذي يسبب ألم يتراوح بين معتدل وحاد، وقد يصعب تحريك الرأس أو استخدام عضلات الرقبة.

ماهي أسباب وجع الرقبة:

-التواء بسيط

-النوم في وضعية غير جيدة

-تصلب العنقودي أثر إصابة طفيفة أو إجهاد

-الجلوس أو الركود لفترات طويلة أمام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي

-إصابة بسبب السقوط أو حادث سيارة

-الإجهاد والتعب

-عضلات المتوترة بسبب الإجهاد

كيف تتجنبين آلام الرقبة؟

وتشمل أعراض لتشنّج الرقبة:

-ألم عند تحريك الرقبة

-صداع

-دوخة

-آلام الظهر أو الكتف

-الشعور بالوخز أو الحرق في منطقة الرقبة

-فقدان الذاكرة أو مشكلة في التركيز

-التهاب المفاصل

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