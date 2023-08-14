تشوهات الجنين هي تغيرات غير طبيعية في الهيكل الجسدي و التشكيل للجنين أثناء تطوره في رحم الأم، ويمكن أن تكون تشوهات الجنين نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك الوراثة، والبيئة، والعوامل الصحية للأم أثناء الحمل، وهذه التشوهات يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة وقد تؤثر على جميع أجزاء الجسم.

أنواع تشوهات الجنين

تشوهات التطور العصبي مثل تشوهات النخاع الشوكي، والتوحد، ومتلازمة داون (تريسومي 21).

تشوهات الوجه والرأس مثل شق الشفة والحنك، وتشوهات العيون والأذنين.

تشوهات العضلات والعظام مثل التشوهات العضلية الخلقية، والسبستيس العضلي، وعيوب تطور العظام.

تشوهات الجهاز الهضمي مثل تشوهات الأمعاء، والمريء، والمعدة.

تشوهات الجهاز التنفسي مثل تشوهات الرئة والقصبات الهوائية.

تشوهات القلب مثل عيوب القلب الخلقية مثل الثقب في القلب.

تشوهات الجهاز العصبي المركزي مثل تشوهات الدماغ والحبل الشوكي.

أسباب تشوهات الجنين فى الشهور الأولى

التدخين

تعاطي المخدرات

من أسباب تشوهات الجنين فى الشهور الأولى عوامل وراثية وهناك تغييرات جينية أو طفرات وراثية تؤثر على التطوير الجنيني وتسبب تشوهات خلقية.

الحالة الصحية للأم قد تزيد من خطر تشوهات الجنين مثل مشاكل في السكري أو مشاكل في الكلى أو القلب.

تعرض الأم التعرض للأشعة الضارة ومواد سامة معينة خلال الشهور الأولى قد يؤدي إلى تشوهات جنينية.

التعرض للمواد الكيميائية دورًا في زيادة خطر التشوهات.

استخدام بعض الأدوية في الشهور الأولى من الحمل قد يؤثر على تطور الجنين ويسبب تشوهات.

نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الأطعمة التي تسبب تشوه الجنين

السمك عالي الزئبق

الأسماك النيئة أو الغير المطبوخة

اللحوم النيئة والمصنعة

البيض النيء

المايونيز

الصوص

الآيس كريم

الكبد ولحوم الأعضاء الداخلية

كافيين

الخضراوات غير المغسولة

الوجبات السريعة

الحليب والجبن غير المبستر

تجنب أي تلامس أو التعرض لفضلات القطط

أسباب تشوه الجنين من الرجل

الجينات الموروثة من الوالدين، وإذا كان أحد الوالدين يحمل جينًا معينًا يسبب تشوهًا جنينيًا فقد يكون لهذا تأثير على صحة الجنين.

العوامل البيئية تؤثر على صحة الجنين.

قد يكون الصحة العامة للرجل لها تأثير على صحة الجنين من خلال تأثيرها على جودة الحيوانات المنوية مثل الأمور مثل ارتفاع درجات الحرارة في الخصيتين أو وجود مشاكل في الجهاز التناسلي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية.

اتباع عادات صحية.

نسبة تكرار التشوهات الخلقية

نسبة تكرار التشوهات الخلقية تعتمد على نوع التشوه والعوامل المسببة له، وهناك تشوهات خلقية تكون ناتجة عن مشاكل جينية معينة تنتقل من الأسرة إلى الأبناء، وهناك أيضاً تشوهات تنجم عن عوامل بيئية أو أحداث عشوائية وهذا يمكن أن يؤثر على تكرارها.

فهناك عدة تشوهات مثل التشوهات الجينية النادرة، تشوهات ناتجة عن عوامل بيئية، تشوهات عشوائية، بسبب خلل في التقسيم الخلوي أو أحداث غير مفهومة تحدث في مراحل مبكرة من تطور الجنين.

تشوهات الجنين متى تظهر؟

تشوهات الجنين تظهر في رحم الأم إعتباراً من 7 إلى 8 أسابيع.

هل تظهر تشوهات الجنين في الشهر الثالث؟



تظهر التشوهات الجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل، ولكن الاحتمال الأكبر أن تحدث تشوهات الجنين خلال الثلاث أشهر الأولي "الثلث الأول من الحمل" وهي الفترة يتم فيها تخليق أعضاء الجنين، بينما باقي مدة الحمل فيتم فيها تطور ونمو هذه الأعضاء.

تجاربكم مع تشوهات الجنين

قالت أحد السيدات البالغة 25 سنة تجربتها مع تشوه الجنين في الشهر الثالث عاشت تجربة من أسوء التجارب التي قد يتعرض إليها أي إنسان، حيثُ أنها حملت للمرة الأولى بعد أن تزوجت بسنة، وبعد مرور الشهر الرابع على الحمل تبين من خلال الفحوصات الطبيّة بأن الجنين ميت ومُصاب بالتشوهات، وتحدثت عن مدى حزنها واليأس والصدمة بعد سماعها الخبر السيئ، وقالت على أن هذا التشوه حدث بسب عوامل وراثية.