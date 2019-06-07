أسباب تغير شكل الجلد عند الإستحمام

وأشار إلى أنّ "هذا التغيُّر ناتج عن امتصاص سلبي للمياه في الطبقة الخارجية الغنية بالبروتين في بشرتك". إذ تعتبر عملية قابلة للتكيف يسيطر عليها الجهاز العصبي الخاص بك، المسؤول عن عمليات الجسم اللاواعية مثل الهضم والتنفس. لذا، تعدّ وظيفة هذه "الأخاديد"، أي التجاعيد الصغيرة التي تظهر على بشرتك، السماح للماء بالانزلاق من بين أطراف أصابعك.

نصائح عند الاستحمام في هذا السياق، قدّم فيج مجموعة من النصائح عند الاستحمام، هي:

أولاً، استخدم الماء الدافئ لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية من بشرتك

ثانياً، جفّف بشرتك عند انتهائك من الاستحمام مباشرة

ثالثاً، استخدم المرطب على الطبقة الخارجية لبشرتك

احمِ بشرتك في حوض السباحةيسبب التعرض المستمر للماء والكلور والمواد الكيميائية الأخرى إلى مشاكل صحية كجفاف الجلد أو الأكزيما أو الالتهابات. لذلك، ينصح الاختصاصي في الأمراض الجلدية باتباع هذه الإرشادات:

أولاً: أخذ حمام قصير باستخدام الماء الدافئ والصابون المعتدل بعد الخروج من حمام السباحة.

ثانياً: وضع مرطب بعد الخروج من الحمام.

ثالثاً: غسل ثياب السباحة وتجفيفها قبل ارتدائها مرة أخرى.

رابعاً: استخدم واقٍ من الشمس مقاوم للماء قبل نصف ساعة من السباحة.

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