يعتبر اضطراب موعد الدورة الشهرية عند النساء المتزوجات والغير متزوجات مشكلة مقلقة لهم، وذلك نظراً لما تسببه من مضاعفات صحية ونفسية مزعجة جدًا، وتنقسم اضطرابات الدورة الشهرية إلى قسمين، وهما:

القسم الأول، منها ما يتأخر عن موعد الدورة الشهرية لمدة تزيد عن 40 يوم أو أكثر، قد تصل في بعض الحالات إلى 90 يومًا، أما القسم الثاني وهي الدورة الشهرية المتقدمة عن موعدها والتي تأتي بعد أسبوع أو أسبوعين أحياناً من انتهاء الدورة الشهرية السابقة، مما يؤدي إلى استنزاف كمية أكبر من الدم.

إذا بقيت الدورة الشهرية دون تنظيم، قد تؤدي إلى فقر الدم، ومن المعروف أيضاً أن الدورة الشهرية التي تكون سليمة وصحيحة تأتي كل 28 يوماً وبصورة منتظمة في كل شهر، وفي هذه الحالة تضمن المرأة توازن في الهرمونات في جسمها وعدم تأخر في الحمل.

وإذا كانت المرأة المتزوجة في حالة نفسية جيدة ومتوازنة نسبياً مقارنة بالنساء اللواتي يعانين من اضطراب دائم في الدورة الشهرية.

أسباب تقدم الدورة الشهرية عن موعدها

من الممكن ممارسة التمارين الرياضية الشديدة تؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية أو عدم انتظام فيها.

القلق والتوتر من الأسباب التي تأخر الدورة الشهرية أو تقدم الدورة قبل موعدها.

تناول أدوية منع الحمل تؤثر على الهرمونات والتبويض وبالإضافة إلى الدورة الشهرية.

تغيير الروتين اليومي قد يؤثر على تقدم الدورة الشهرية أو تأخرها مثل تغيير في مستويات هرمون النوم أوم السفر، الرجيم القاسي.

من أسباب تقدم الدورة الشهرية عن موعدها مرض السكري.

متلازمة المبيض المتكيس.

سن اليأس يعتبر من أسباب تقدم الدورة الشهرية عن موعدها.

التغيير في الوزن سواء الزيادة أو النقصان.

طرق طبيعية لتنظيم الدورة الشهرية في المنزل

تناول القرفة بانتظام لأنها هذه العشبة تساعد على توازن الهرمونات في الجسم، وتنظيم الدورة الشهرية عند النساء خصوصاً لمن يعاني من ارتفاع في مستوى الأنسولين في الدم، ومتلازمة تكيس المبايض.

الكمون من المشروبات التي تساعد على تسكين الألم وتنظيم الدورة الشهرية وايضاً مضادة للفطريات، ويمكن أيضاً تناول ملعقة كمون ثم شرب كأس من الماء.

الأناناس تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف تشنجات الدورة والصداع القوي.

ممارسة رياضة اليوغا تساعد على تنظيم الهرمونات والدورة الشهرية.

تناول الألوفيرا مع ملعقة حجم كبير من العسل يساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

البابايا الخضراء تساعد أيضاً على تنظيم تدفق الدورة الشهرية من خلال تحفيز تقلصات الرحم.

شرب الزنجبيل بانتظام تساعد على تخفيف متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية

وضع قربة أو وسادة دافئة على منطقة البطن لتخفيف تشنجات البطن خلال الدورة الشهرية.

تدليك منطقة البطن بزيت الزيتون أو أي نوع آخر من الزيت لتخفيف الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية.

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي وتجنب حمل الأثقال.

شرب الأعشاب مثل اليانسون، الزنجبيل، الكمون، البابونج أو الميرمية لتخفيف الآلام.

8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم

ما هي أسباب عدم نزول دم الدورة إلا عند الدخول الحمام وبقاء الفوطة نظيفة؟