حمض الفوليك هو مجموعة من الفيتامينات التي تذوب بالماء منهم حمض الفوليك ولا يتخزن بالجسم، مرتبط بالسيدة الحامل وله وظائف أخرى، ، موجود في الماء ويخرج بسهولة،ومن أهميته مهم جداً للسيدات الحوامل ويدخل بتكوين الـDNA،وتكوين الدماغ والنخاع الشوكي والجنين، وأهمية هذا الفيتامين في أول 3 أشهر من الحمل.

ومن أهم مصادر حمض الفوليك هو الفواكة دون تحديد وخصوصاً التفاح والبرتقال، والخضار الورقة مثل النعناع، الجرجير، البقدونس، السبانخ، الخس، البندورة، البقوليات، الكبدة، الخبز الأسمر، معكرونة سمراء، البيض، الجوز.

نقص أعراضه مثل نقص أعراض الحديد مثل تساقط الشعر، التعب والإرهاق والخمول، ضعف العضلات، الشعور بوخز، الحرقان، اعتلال الأعصاب المحيطية أي تنميل في الأطراف.

فوائد حمض الفوليك للدورة الشهرية

تناول حمض الفوليك يفيد النساء اللاتي تعانين من عدم إنتظام الدورة الشهرية فتناولك له خلال أيام الدورة يساعد علي تنظيم نسبته في المرات المقبلة

تعويض الدم المفقود خلال أيام الدورة الشهرية

فوائد حمض الفوليك

تكوين الـ DNA الموجو في أجسامنا

مهم جداً في تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

حماية الجنين من التشوهات الخلقية وخصوصاً في الفترة الأولى من الحمل.

من فوائد حمض الفوليك الحماية من أمراض القلب والجلطات القلبية

حمض الفوليك له دور مهم في الحماية من أمراض السرطانات

من فوائد حمض الفوليك الشيخوخة والذاكرة والزهايمر وضعف النظر والبصر

الجرعة اليومية الموصى بها من حمض الفوليك

رجال

65 - 400

نساء

65 - 400

حوامل

600-1000

فوائد مكملات حمض الفوليك للرجال

يكسر الدهون المشبعة الضارة في جسم الرجل وتحويلها إلى طاقة.

يساعد الجهاز العصبي على أداء وظائفه بشكل مميز.

يحمي الجهاز التنفسي والرئتين.

يحسن من المزاج ويخفف من القلق والتوتر عند الرجل.

فوائد حمض الفوليك للبويضه

يساهم في تحسين جودة البويضات ما يزيد من معدل الخصوبة

يزيد فرص حدوث الحمل

يقلل من فرص حدوث التشوهات الخلقية للأجنة أثناء مرحلة التكوين.

فوائد حمض الفوليك للبنات قبل الزواج

ينصح بتناول حمض الفوليك قبل الزواج بثلاثة أشهر، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتها عند إتمام عملية الحمل وعلى صحة جنينها، ولذا عليها اتباع هذا الأمر.

يمنع الإكتئاب وإضطراب المزاج وتوتر الأعصاب قبل وبعد الزفاف.

يقي الإصابة بمرض الأنيميا" فقر الدم".

يحافظ حمض الفوليك على صحة الدماغ ويحمي من الإصابة بضعف لذاكرة على المدى البعيد.

يمنع حمض الفوليك إصابة بجلطات القلب والسكتات القلبية المفاجئة.

يمنع فيما بعد إصابة الأجنة بالتشوهات بصفة عامة ويحميها من الولادة المبكرة أو الإجهاض المفاجئ.

إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يعمل حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم.

يعالج حمض الفوليك تلف خلايا الجهاز الهضمي.

يزيد صنع البروتينات وإنقسام الخلايا داخل المهبل وعنق الرحم.

فوائد حمض الفوليك للشعر

يساعد على علاج مشكلة تساقط الشعر، وبالأخصّ عند المرأة الحامل الذي يتساقط شعرها بشكل واضح.

يُحفّز نمو الشعر عند الرجال والنساء ويجعله أكثر طولاً وكثافة، فحمض الفوليك يسرّع عملية إنتاج الخلايا السليمة وانقسامها فيؤدي ذلك إلى تحسين نمو الشعر.

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