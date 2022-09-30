ما هي الدورة الشهرية وما هي العوامل المؤثرة فيها؟ وكيف تحدث؟ ما هي فوائد الدورة الشهرية للقلب؟ تعتمد الدورة الشهرية للمرأة على ثلاثة أعضاء وهي المبيض، الغدة النخامية والرحم.

في كل شهر أحد المبيضين أو كلاهما يقوم بإفراز بويضة في عملية تسمى "التبويض" وتقوم بإفراز البويضة ناتج عن عملية معقدة من التفاعلات الغدة النخامية، الرحم والمبيضين.

والغدة النخامية تمثل عنصر أساسي في الدورة الشهرية للمرأة، وهناك جزء صغير في المخ يسمى المهاد، ويعتبر بداية حدوث الدورة الشهرية، وهو حينما تقوم الخلايا العصبية للمهاد بإفراز هرمون GNRH وينقل هذا الهرمون إلى شبكة من الأوعية الدموية المحيطة بالغدة المخاطية وتحت تاثير هرمون GNRH، تبدأ خلايا الغدة النخامية بإفراز هرمون آخر هو FSH والذي ينتقل عن طريق الدورة الدموية إلى المبيضين، حيث يقوم بتحفيز عملية ونمو عملية البويضة في أحد المبيضين.

فوائد الدورة الشهرية للقلب

حماية أمراض القلب والشرايين بسبب تأثير الهرمونات التي تخضع لها آلية حدوثها شهريا وبخاصة هرمون الإستروجين

تقل نسب الوفاة عند المرأة الناتجة عن الجلطات.

تخفف من التوتر والقلق

تخفيف الانتفاخات والغازات

ما هي المشروبات التي تقوي عضلة القلب؟

الماء

الحليب

عصير الفاكهة الطبيعي

الشاي الأخضر

شاي الحلبة

شاي الأعشاب

هل التمر مفيد لصحة القلب؟

نعم لأنه يحتوي على سكر سهل الامتصاص ويحتوي أيضاً على المغنيسيوم والبوتاسيوم والذي يعمل على ضبط نغزات القلب ويهدىء ضربات القلب السريعة.

ما هي الخضار المفيدة لصحة القلب؟

السلمون

الفاصوليا

الخضار الورقية

زيت الزيتون

الأفوكادو

هل تأخر الدورة الشهرية تسبب تسارع في نبضات القلب؟

نعم، تأخر الدورة الشهرية تسبب تسارع في نبضات القلب، لأنه الهرمونات ترتفع وتنخفض.

مخاطر تأخر الدورة الشهرية

احتمالية الإصابة بهشاشة العظام

غزارة الدورة الشهرية

أمراض السكري

من مخاطر تأخر الدورة الشهرية صعوبة الإنجاب

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

اتباع حمية غذائية سيئة

الحمل والرضاعة

اضطرابات ومشاكل في الغدة الدرقية

مشاكل كبيرة أمراض الجهاز التناسلي

متلازمة المبيض متعدد الكيسات

الإفراط في ممارسة الرياضة

مشاكل في الوزن

موانع الحمل

استخدام بعض الأدوية

بلوغ سن اليأس أو الإقتراب منه

القلق والتوتر

أطعمة يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

تجنب الكافيين

تجنب الإفراط في تناول الأملاح

تجنب الطعام الذي يحتوي كمية كبيرة من البهارات

تجنب تناول السكريات

أسباب تأخر الدورة الشهرية عند المتزوجات

خسارة الوزن بكثرة

ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط

الإجهاد والتوتّر مثل حدوث موت في العائلة أو انفصال عاطفيّ

اضطراب الغدّة الدرقية

تكيّسات المبايض هو اضطراب هرموني ناجم عن نقص التبويض.

حساسيّة القمح وهي عدم تحمّل الغلوتين.

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