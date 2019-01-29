ما هي أسباب الإصابة بتنميل الرأس؟

أسباب بتنميل الرأس وجود اختلالاتٍ في النّخاع الشوكيّ كالالتهابات

بعض الأشخاص يصابون بحالةٍ من الخدر والشعور بالتنميل في منطقة الرأس، كما قد يشعر البعض بحالةٍ من الخدر والتنميل في أطراف الجسم، ويعود السبب في ذلك لعدم وصول الدّم إليها بالشكل المطلوب أحياناً. يشعر الشّخص المُصاب بالتنّميل ببعض الوخزات وفقدان الشعور بالمنطقة المُصابة، وقد تُصاب بالخدر بشكلٍ كاملٍ، وقد تُصيب حالة التنّميل أيّ جزءٍ من أنحاء الجسد، رغم أنّها أكثر شيوعاً في مَناطق الأطراف.

ويعتبر تنميل الرأس ليس من الحالات المرضيّة المستقلّة بحد ذاتها؛ بل أحد الأعراض التّابعة لمرض آخر، وتُعدّ الأمراض المتعلّقة بعمليّة تدفّق الدّم إلى أعضاء الجسم المختلفة والمرتبطة بالدورة الدموّية من الأسباب الرئيسيّة في الإصابة بالتنميل، ومنها ما يلي:

1- الالتهابات وتجلّط الشرايين والأوردة والذي يُعرف بمرض بورجر.

2- التجلّط الوريدي العميق والذي يبدأ بإصابة السّاق على شكل جلطةٍ دمويّةٍ تتحرّك تصاعديّاً في الجسم.

3- الإصابة بالانسداد الرئوي، أو السكتات القلبيّة والدماغيّة.

4- الإصابة بحالات التشوّه الشريّاني والوريديّ، وتنتج على شكل تشابكات بين الأوردة بشكلٍ مختلفٍ عن المألوف.

5- إدمان شرب الكحول والمخدّرات. الإصابة بمرض الأميبيا أو فقر الدّم، ويعتبر نقص فيتامين ب من أهمّ أعراضه.

6- القصور في الغدّة الدرقيّة.

7- وجود اختلالاتٍ في النّخاع الشوكيّ كالالتهابات.

8- الإصابة بتسمّم المعادن التي تُكوّن الجسم كمعدن الرّصاص، أو المعادن الخاصّة بمزيلات العرق، أو أيٍّ من أورام الدماغ الحميدة أو الخبيثة.

9- الإصابة بالتهاب الدماغ الناتج عن العدوى الفيروسيّة أو البكتيريّة.

10- الإصابة بالسرطان.

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