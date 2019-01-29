حمو الفم: تعريفه،أسبابه، أنواعه، وطرق العلاج

حمو الفم هو عبارة عن تَقرّحاتٍ داخل التجويف الفموي

حمو الفم هو عبارة عن تَقرّحاتٍ داخل التجويف الفموي؛ حيث يتعرّض المريض بالعادة للألم الحاد أثناء الأكل والشرب.

أنواع حمو الفم:

- حمو القوباء الشفويّة الأوليّة.

- القوباء الشفوية المتكرّرة.

أسباب حمو الفم:

- الإصابات: تنتج عادةً من أطقم الأسنان غير المناسبة، أو من استخدام فرشاة أسنان قاسية أو خشنة.

- تغير مستوى الهرمونات في الجسم: إنّ بعض النساء يعانين من حمو الفم قبل الدورة الشهرية، أو في سن اليأس.

- الإقلاع عن التدخين: إنّ بعض الأشخاص يعانون من ظهور القرح الفموية بعد إقلاعهم عن التدخين.

- نقص الحديد وبعض أنواع الفيتامينات: مثل فيتامين ب12 وحمض الفوليك.

- التحسُّس من بعض أنواع الطعام: يُعدّ هذا السبب نادر الحدوث.

- الوراثة: تعاني بعض العائلات من حمو الفم نتيجة عوامل وراثية.

- التوتر والقلق.

- بعض أنواع الأدوية: مثل الكابتوبريل، وبعض أنواع المسكّنات مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية .

- مرض السيلياك: وهو حساسية الجسم ضدّ مادة الجلوتين.

- معاجين الأسنان المحتوية على لوريل سلفات الصوديوم من الممكن ألّا تكون هذه المعاجين من الأسباب الحقيقية المسبّبة لحمو الفم؛ وذلك بسبب الاستخدام الواسع لها.

علاج حمو الفم:

يعتمد علاج حمو الفم بشكل أساسي على تخفيف الألم الناتج من الحمو ومحاولة التسريع في التئام القرح بأسرع وقتٍ ممكن، ولا بد من معرفة أنّه لا يوجد علاج لمنع رجوع هذه التقرحات مرةً ثانية، وقد لا يحتاج حمو الفم لعلاج في بعض الحالات التي يكون فيها الألم بسيطاً مثل حالات التقرحات القلاعية الصغيرة، ولكن هناك بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تخفّف من معاناة المريض وتسرع من التئام الحمو عنده:

- الابتعاد عن الأطعمة كثيرة البهارات والمشروبات الحمضية أو الأطعمة المالحة؛ لأنّها تُفاقِم الألم لدى المريض.

- استخدام القشة في الشرب لتفادي ملامسة السائل للحمو، مع ملاحظة تجنب شرب الأشربة الساخنة بالقشة لكي لا يؤدّي ذلك لاحتراق أنسجة الحلق.

- استخدام فرشاة أسنان ناعمة.

- استخدام المحلول الملحي كغسول للفم، ويمكن تحضيره بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وتعطي المضمضة بهذا المحلول الشعور ببعض الراحة.

- في حال كان المسبّب للحمو أحد أنواع الأدوية فإنّه يجب استبدال الدواء إن إمكن.

العلاج الوقائي للقوباء الشفوية المُتكرّرة:

- يُفضّل من المريض أن يبتعد عن الإجهاد.

- عدم التعرّض لأشعّة الشمس لفتراتٍ طويلة.

الطرق العلاجية لحمو الفم:

- وصف مرهم للمريض يحتوي على مادة الأسيكلوفير، ويضعه من أربع إلى خمس مرّاتٍ يوميّاً.

- وصف دواء يَحتوي على مادة الإيسكلوفير يؤخذ عن طريق الفم حتى يتمّ التخلص من هذا الفيروس.

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